Patates Cipsi'nin Geçmişi

Patates cipsini sağlıksız bulsak ta kocaman paketi açtığımızda hiçbirimiz yemeden duramayız. Peki patates cipsinin 1853 yılında Kızılderli bir aşçının müşterisine kızmasıyla patatesi daha ince kesip baharatlarla müşteriye sunmasıyla bulunduğunu biliyor muydunuz? Günümüzde cips pazarının 30 Milyar Dolara ulaşması ve ülkemizde bir yılda ortalama 1kg patates cipsi tükettiğimizi…

George Speck 1822'de Saratoga Springs, New York'ta Saratoga Gölü'nde dünyaya geldi. George, "Crum" ismini benimsedi, zira babası kendi kariyerinde jokey olarak kullandığı bir isimdi.

Genç bir adam olarak Crum, New York Adirondack Dağları'nda rehberlik yaptı. Sonunda pişirmek için özel bir yeteneği olduğunu fark etti!

1853'te beyler sıkı yaka giymiş ve çok fazla kat giymiş bir yerel efsaneye giderek, Saratoga Springs'deki Saratoga Gölü kıyılarındaki bir restoran olan Moons Lake House'a, zengin bir patron (belki yaz mevsiminden biraz hoşnutsuzlar) girdi. , NY. George Crum, Moon'un aşçısı olarak çalıştı.

Moons Lake House içinde

Huysuz patron, Ay'ın Kızarmış Patateslerini, orada tanınmış ev uzmanlığını emretti. O sırada, Fransız geleneğinde kalın kesilmiş dilimlerde kızarmış patates (Fransız kızarmış patates) yaygın olarak servis edildi. Bu belirli patron, dilimlerin çok kalın ve hantal olduğunu fark etti. Memnun kaldım, onları mutfağa geri gönderdi ve dilimlerinin inceltilmesini istedi. O, usulüne uygun olarak ikinci bir porsiyona servis edildi ve hâlâ memnun değil; yine sinirlenmelerini söyleyerek onları yine geri gönderdi. Yemek pişirmeyi eleştirmesi için özellikle eleştiri yapmayan, titiz Bay Crum, onları kağıt yenerek yönetebildiği kadar dilimlenerek ve onları yenilmez hale getirmek için yoğun bir şekilde tuzlayarak yükümlüdür! Kızarmış derin kızarmışlardı, çatalla yemek imkânı yoktu. Zengindir patronuna bir ders vermek istemek, bunun yerine yemekten gelen tepki, coşkulu bir takdir ve ikinci bir porsiyon cips talebi oldu! Yakında diğer yemekçiler Crum'un Saratoga Cipsini istediler. Ve böylece "Saratoga Cips", bir Ay'ın Göl Evi ihtişamının ilginç tarihini başlatır.

Orijinal Kutu Sanatı - Saratoga Spesiyaliteleri

1860'da, Crum, Saratoga Gölü yakınlarındaki Malta Caddesi'ndeki Saratoga Springs'de kendi restoranını açtı. Birkaç yıl içinde Vanderbuilt's, Jay Gould ve Henry Hilton'u içeren geniş ve zengin bir müşteriye yemek yedi. Çerez grubu, Crum'un icadını yeni açılan restoranına getirdiğini ve burada tüm tablolarda sepetlere yerleştirildiğini ve "Take-out" kutularında "Orijinal Saratoga Cipsi" olarak pazarladığını, ancak patentini hiç patente almadığını veya korumadığını iddia etti. Crum 1914'de öldüğünde, onun ölüm ilanı Saratoga Chip'in yaratıcısı olduğunu belirtti.

Biri Saratoga Chip'in icadının gerçek yaratımını hiçbir zaman bilemesek de, gevrek, tuzlu aperitiflerin akşam yemeğinde yakalandığını ve bakkallarda diğer şirketlerin satışına sunulduğunu biliyoruz ... ve geriye kalanları söyledikleri gibi , tarihtir!