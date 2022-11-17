Poğaça yaparken hamurun içine eklenmeli! Lezzeti iki katına çıkarıyor puf puf kabarıyor

Poğaça yaparken lezzetini iki katına çıkarmak istiyorsanız bilmeniz gereken bir tarif sırrını sizlerle paylaşacağız; Sirkeli poğaça nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlattık

Poğaça yaparken sirke mucizesini hiç denediniz mi? Daha önce duymadığınız bir bilgiyi sizlerle paylaşacağız.

Sirke uzun yıllardır sofralardan eksik olmamaktadır. Şifa deposu bir besindir. Araştırmacıların iddiasına göre sirke yağ yakımına yardım eden bir mucizedir. Aynı zamanda da bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Sirkenin mide rahatsızlıklarına da iyi geldiği belirtiliyor.

Milliyet'te yer alan bir içerikte de sirkeli suyun faydaları sıralanmış;

Bunlar sırasıyla şu şekildedir;

Sirkeli su içmek metabolizmayı hızlandırdığı gibi yağ yakılmasını da sağlıyor.

- Güçlü bir antioksidan olan sirkeli su vücutta detoks etkisi yaratır.

- Su ile seyreltilerek içilen sirke mide rahatsızlıklarını önler.

- Düzenli sirkeli su içildiği takdirde bağırsak hareketleri de düzenlenir.

- Sirkeli su kolesterolü de düşürmeye etki eder.

- Sirkeli su tok tuttuğu için diyet listelerine de mutlaka eklenmelidir.

- Sirkeli suyu düzenli bir şekilde içmek kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor.

- Sirkeli su içmek diş eti rahatsızlıklarını da önlüyor. Mikropları öldüren sirkeli su diş etlerini de toparlıyor.

- Sirkeli su içmek bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.

Evet sirkenin işte böyle birden fazla mucizesi var. Peki sirkeli poğaça yapmaya ne dersiniz? Habertürk tarafından paylaşılan sirkeli poğaça tarifi gerçekten de dikkat çekiyor. Denemeye değer bir tarifi sizlerle paylaşacağız.

Malzemeler:

2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta beyazı

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı sirke

2 paket kabartma tozu

SİRKELİ POĞAÇANIN TARİFİ

Sirkeli poğaça için yukarıdaki ölçüye göre hareket edin. Kullanacağınız sirkenin elma sirkesi olmasına dikkat edin. Ayrıca 1 tatlı kaşığından da fazla eklemeyin!

Peki Poğaça Nasıl Yapılacak?

İşte Sirkeli poğaçanın tüm ayrıntılarıyla tarifi

Derin bir kaba unu boşaltıp ortasını açın. Yoğrut, yumurta, sıvıyağı ekleyip karıştırın. Ardından sirke, tuz, toz şeker ve son olarak kabartma tozunu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamurunuzu en az 15 dakika yoğurmalısınız. Ardından 20 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamurunuzu sade yapacaksanız yuvarlaklar şeklinde yağladığınız fırın tepsisine dizin. Üzerine bir yumurta sarısını sürün. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra yiyeceğiniz kadarını servis edin. Kalanını ağzını sıkıca kapatabileceğiniz bir kaba alın. İçeriğindeki sirke sayesinde uzun süre saklayabilirsiniz. Afiyet olsun...

Sirkeli Poğaçanın Yanına En İyi Ne Gider?

Sirkeli poğaçanızı çay veya ayranla yoksa kefirle servis edebilirsiniz. Bu tarif kahvaltı içinde beş çayı içinde uygun bir tariftir.

POĞAÇALARIN BAYATLAMAMASI İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Bir başka sırda poğaçaların taze kalmasıyla ilgili. Herkes yaptığı poğaçaların taze kalmasını ister. Bayatlamasını istemez. Bu sır aslında çok basittir.

Yoğururken hamurun kıvamı cıvık kaldı denilerek sürekli un ilave ediliyor, bu da poğaçaların kıvamlarının sert olmasının başlıca sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Fırınınızın ısı dengesizlikleri, fırın kapağını sürekli açarak poğaçanın kabarıp kabarmadığını kontrol etmek poğaçanızın sert olmasına ve çok daha çabuk bayatlamasına neden olabilir. Fırından çıkan poğaçaları da mutlaka hepsini tüketmeyecekseniz ağzı kapalı bir kap içerisinde saklayın. Dışarda bekletilen poğaçalar da kısa sürede bayatlar ve kurur.

Poğaçalarınız ve ekmekleriniz için; pişip oda sıcaklığında dinlendikten sonra eğer hemen tüketmeyeceksiniz buzdolabı poşetine yerleştirerek ayrıca buzluğa da kaldırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Bu da tercih edilesi bir yöntem olarak dikkat çekmektedir

Kaynak: Habertürk