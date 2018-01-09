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Tork Nedir, Beygir Gücünden Farkı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Aracın hareket etmesi için motordan tekerlere gönderilen kuvvete Tork denir.

Tork Nedir, Beygir Gücünden Farkı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Aracın hareket etmesi için motordan tekerlere gönderilen kuvvete Tork denir.

09 Ocak 2018 Salı 13:41
Tork Nedir, Beygir Gücünden Farkı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Aracın hareket etmesi için motordan tekerlere gönderilen kuvvete Tork denir. Günlük kullanımda beygir gücü kelimesiyle kıyaslanır. Tork’un ne işe yaradığını anlamak için önce BG ne demek ondan bahsedelim.

Beygir Gücü Nedir?

Araç kullanıcılarının ya da araçlara ilgisi olanların bildiği ve araç alacakların bilmesi gereken bir terimdir. Horse Power (Beygir Gücü) otomobilin ne kadar hız yapabileceğini anlatan tabirdir. Otomobilin teknik özelliklerine bakarak kaç BG güç ürettiğini anlayabiliriz. Beygir gücü otomobilin motorunun gücünü anlatır. Beygir gücünü hesaplamak için 75kg ağırlığı 1 sn’de 1 metre hareket ettiren güce denir. Bu güç tahminen bir atın gücüyle aynıdır ve bu gücü hesaplamak için beygir gücü  tanımı lullanılır. Otomobilin gücü dinametre yardımıyla tork değerleri ve beygir gücü hesaplanır ; vites, aktarma organları, tekerlek çapı, vites kutusu gibi etkenlere göre değişiklik göstere bilir.

Tork Nedir ve Beygir Gücünden Farkı?

Otomobilin hareket edebilmesi için tekerlere aktarılan itme kuvvete Tork denir. İtme Kuvveti ya da Dönme Momenti denir. Kuvveti NEWTON METRE olarak kısaca nm olarak gösterilir. Otomobilin çekişinin kuvvetli olması aracın tork kuvvetinin yüksek olduğunu gösterir. Tork ne kadar yüksekse aracın taşıyacağı yük kapasitesi artar. Bu sebepten tır ve kamyonların torkları oldukça fazladır. Araçlarda torku arttırmak için lastik ebatlarını küçültmek gerekmektedir. Ani bir şekilde yüksek hızlara çıkabilir      ya da yüksek ağarlıkları çekebilirler. Ama buna bağlı olarak torku yüksek olan araçların daha fazla hız yapabileceği anlamına gelmez. Buna örnek olarak traktör, kamyon ve tırları örnek verebiliriz yüksek ağırlıkları çekebilseler de otomobiller gibi yüksek hızlara çıkamazlar. Otomobiilin esnekliğe sahip olması düşük hızdan yüksek hıza daha çabuk çıkacağı anlamına gelir ve burada aracın torku devreye girer. Örneğin 60 km den 120 km ye çıkmak için çok fazla tork gücüne sahip olmak gerekir. Otomobiller yokuş çıkarken vites düşürmek zorunda kalırlar ama Torku yüksek araçlar çok fazla devir yapmadan hızını koruyarak kolayca yokuşu tırmanabilirler. Torkun yüksek olması düşük torklu araca göre daha fazla yanma sağlayacağı için araçlar aynı bg gücünde olsalar da iki araç arasında fark olacaktır. Aracın benzinli yada dizel olmasıda torku etkiler. Dizel araçlar benzinli araçlara göre daha hızlı ve kuvvetlidirler. Dizel ile çalışan motorlar yanma yüksek basınçlı sıkıştırma ile gerçekleştiğinden yanma odasıda aynı şekilde yakıt püskürtür. Yanma odalarında sıcaklık çok yüksektir. Piston’un içindeki hareket mesafesinin artması da torkun artmasına neden olur. Ama dizel araçlar devirlerinin düşük olması sebebiyle bu yüksek tork avantajını iyi kullanamazlar. Bu sebeple yüksek tork düzeyinin ve hızlanma benzinli motorlarda daha mümkündür. Dizel motorlar günlük kullanımda düşük devirler de ani hızlanmalar için daha çok tercih edilir.

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