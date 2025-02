Chp Heyeti Osmaniye’de Yıkılan Metin Tamer Sitesi Mağdurlarını Dinledi

(OSMANİYE) - 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Osmaniye'ye giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Siz Devlete güvendiniz. Belediyesine güvendiniz. Yıllarca dişinizden tırnağınızdan arttırdınız bir ev sahibi oldunuz. İktidarın yaptığı kendi parasını filan veriyor değil, geçmişte yapılmayanların karşılığı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel, Suat Özçağdaş ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'dan oluşan CHP heyeti Osmaniye’de 132 kişinin yaşamını yitirdiği Metin Tamer sitesi önünde kurulan deprem çadırında depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla biraraya geldi. Metin Tamer Sitesi sakinleri binaların dayanıksız olduğunu fakat hiçbir zaman denetlenmediğini söyledi.

Metin Tamer Sitesi sakinlerinden bir vatandaş, "Şu an biz çok üzgünüz. Neye yattık neye kalktık. Ne ümitlerle yatmıştık ama saat 04.17'de ne ile uyandık. Madem ki bizim binalarımız dayanaksızdı, depreme dayanıklı değildi, neden yapı denetim var. Neden denetlenmedik. Ben bunu çok merak ediyorum. Biz bu acıları neden yaşıyoruz. Yaşadıklarımızı ancak biz biliyoruz. Anlatmakla olmuyor bunlar yaşamakla oluyor. Gerçekten çok üzgünüz. Keşke o canlarımızı kaybetmeseydik. Keşke hiçbir şeyimiz olmasaydı. Şu an kaybettiklerimizde aramızda olsaydı. Bunları yaşadığımız gibi bir de şu an bize ev diye yaptıkları apart yani. Nasıl yerleşeceğiz biz buraya. Bizim eski sitemiz sekiz katlıydı. Altı kata düşürüldü biz nasıl yerleşeceğiz" ifadesini kullandı.

"Bakan Bey bana "Beğenmiyorsan burdan ev alma" dedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını aile yılı kabul ettiğini ancak küçüçük evde çocuklarını nasıl yerleştireceğini bilmediğini belirten vatandaş, "Benim üç oğlum var. Geçen gün Bakan Bey geldiğinde ben "Sayın Bakanım bize 100 metrekare ev sözü vermiştiniz ama şu an yapılan ev 73 metrekare. Sayın Cumhurbaşkanımız aile yılı diyor. Çok şükür üç oğlum var. Ben bu çocukların hangisini yatıracağım hangisinin eşyasını koyacağım" dediğimde bana "Beğenmiyorsan burdan alma" dedi. Ben de "Sayın Bakanım siz burayı yaparken bize söylemediniz mi konunuzdan komşunuzdan, esnafınızdan ayrılmayın diye" dediğimde bana yuvarlak cevaplarla geçiştirdi ve benim susturulmam için güvenliklerini bana gönderdi. Komşularım da vardı yanımda. O kadını gidin susturun diyerek beni susturmaya çalıştılar. Ama ben susmadım, susmayacağım da, hakkımı arayacağım. Şu an dava açtım ve sonuna kadar da arkasındayım. Yapılanlar çok büyük adaletsizlik. Metin Tamer Sitesi sakinleri olarak hem çok büyük acılar yaşadık, sıkıntılar yaşadık ama hiçbir şekilde sesimizi duyuramadık” diye konuştu.

"Sorunları dile getirmeye devam edeceğiz"

Depremzedelerle biraraya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Öncelikle hepimizin başı sağolsun. Hepimiz için çok büyük bir acı. Yakınlarımızı kaybettik. Bütün Osmaniyelilerin ve bütün Türkiye'nin başı sağolsun. Maalesef bu ülkedeki inşaat yapı sektöründeki yerel yönetimler sistemi sizin korunmanızı sağlamadı. Siz Devlete güvendiniz. Belediyesine güvendiniz. Yıllarca dişinizden tırnağınızdan arttırdınız bir ev sahibi oldunuz. İktidarın yaptığı kendi parasını filan veriyor değil, geçmişte yapılmayanların karşılığı. Burada Osmaniye Milletvekilimiz Asu Kaya var. Biz hep birlikte her zaman sorunları dile getirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "Acınız çok büyük. Bu ikinci yıl. Devletin görevi. Afet olmadan önce önlem almak denetim yapmak. Afet sırasında hemen orda olmak. Afet sonrasında mağduriyetleri gidermek. Bu üç alanda da Devleti biz görmedik. Öncesinde denetim yok. Deprem sırasında Devlet üç dört gün yok. Sonrasında da iki yıl olmuş, bu hükümetin en çok övündüğü şeylerden biri inşaat yaparız. Herşeye para buluyorlar iki yıldır burada bir depremzede arkadaşımız sıkıntısından bahsediyor. Nereye gitsek bunu duyuyoruz. Başka yerlerde de böyle. İki yıl boyunca bu Devlet herşeye para bulmuş bir depremzedesine ev yapamamış, bu insanın mağduriyetini giderememiş hala para peşinde. Bu olmaz bu kabul edilemez. O yüzden biz arkanızdayız. Her ortamda da dile gietirmek lazım. Bu ikinci yılda biz bunları konuşmamalıydık. Sizin sıkıntınızı konuşmamalıydık" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı