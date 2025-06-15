Chp’li Gürsel Erol: Bölgesel Barış Tehlikede, Uluslararası Adalet Şart

Chp’li Gürsel Erol: Bölgesel Barış Tehlikede, Uluslararası Adalet Şart

CHP Milletvekili Güresl Erol, "İsrail yönetimi, sorumsuz ve tehlikeli adımlarla bölgedeki hassas dengeleri bozuyor. Böyle provokasyonlar, geniş çaplı bir savaşa zemin hazırlayabilir. Bu çılgınlık durdurulmalı. Bölgesel barış tehlikede, uluslararası adalet şart" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Milletvekili Güresl Erol, "İsrail yönetimi, sorumsuz ve tehlikeli adımlarla bölgedeki hassas dengeleri bozuyor. Böyle provokasyonlar, geniş çaplı bir savaşa zemin hazırlayabilir. Bu çılgınlık durdurulmalı. Bölgesel barış tehlikede, uluslararası adalet şart" ifadelerini kullandı.

Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ve İran arasındaki savaşla ilgili değerlendirmede bulundu. İsrail'in saldırısının Orta Doğu’da yeni bir çatışma dalgasını başlatma riski taşıdığını belirten Erol, uluslararası toplumun daha etkin rol alması gerektiğini vurguladı.

"İsrail’in girişimi gölgeyi dahada karıştırabilir"

Gürsel Erol, “İsrail yönetimi, sorumsuz ve tehlikeli adımlarla bölgedeki hassas dengeleri bozuyor. Böyle provokasyonlar, geniş çaplı bir savaşa zemin hazırlayabilir. Bu çılgınlık durdurulmalı” ifadelerini kullanarak, barış ve istikrarın korunması için tüm tarafların sağduyulu davranmasının elzem olduğunu kaydetti.

"İsrail’in insan hakları ihlalleri ve bölgedeki baskıcı rejimi kabul edilemez. Bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin devreye girerek gerekli yargılamaları yapması şarttır” diyen Erol, “İsrail-İran savaşı ihtimaline karşı ülkemizde siyasi ve ulusal birliğe ihtiyaç vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız liderler zirvesi yaparak süreçle ilgili tam bir bütünlük ortamı sağlamalıdır” ifadelerini kullandı. Erol, “Dünyanın dört bir yanındaki liderler, gerilimi tırmandırmak yerine diyalog ve diplomasi yolunu tercih etmeli. İnsan hayatının öncelikli olduğu bir barış süreci için birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Anka Haber Ajansı

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