Gelecek Partisi Heyetinden İran Büyükelçiliği’ne Taziye Ve Dayanışma Ziyareti

Gelecek Partisi Heyetinden İran Büyükelçiliği’ne Taziye Ve Dayanışma Ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Bursa Milletvekili Kani Torun ile birlikte, İran İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade’yi büyükelçilik konutunda ziyaret etti.

(ANKARA)-Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Bursa Milletvekili Kani Torun ile birlikte, İran İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade’yi büyükelçilik konutunda ziyaret etti.

Bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette taraflar, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına yönelik ortak hassasiyetleri paylaşarak, diplomatik diyalog ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Ziyarette, İsrail’in son dönemde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle İran halkına ve devletine yönelik taziye ve dayanışma duygularını içeren bir mektup, İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan’a iletilmek üzere Büyükelçi Habibullahzade’ye takdim edildi.

Anka Haber Ajansı

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