Cumhurbaşkanı’nın Onayıyla Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun İsmi Değiştirildi

(ESKİŞEHİR) - 2016 yılında yıkılan ve Sazova Mahallesine yeniden yapılan Eskişehir Atatürk Stadyumu, yeni yerinde isminin tescillenmesini beklerken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, stadyumun isminin “Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu” olarak tescillendiğini duyurdu. “Atatürk’ün adını silmek kimin haddi?” denilerek tepkiler dile getirildi.

2016 yılında yıkılan Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun yerine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi inşa edildi. Eskişehir’in Sazova Mahallesine yapılan yeni stadyuma ise uzun yıllardır “Atatürk” isminin verilmesi beklenirken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile stadyumun isminin “Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu” olarak tescillendiğini duyurdu.

“Cumhurbaşkanı’nın tensipleriyle sonuçlandı”

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, stadyum isminin belirlenme sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle sonuçlandığını belirterek, "Eskişehir Stadyumu’nun yeni ismiyle ilgili süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle neticelendirilmiş bulunmaktadır. Stadyumumuzun yeni ismi, Eskişehir’in yetiştirdiği kıymetli aydınlardan biri olan, Eskişehirspor ve Millî Takımımızın efsane futbolcusu, akademisyen kimliğiyle tüm yaşamını kentimize adamış değerli hemşehrimiz Prof. Dr. Fethi Heper’in ismiyle taçlandırılmıştır. Bu anlamlı kararın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Prof. Dr. Fethi Heper’i sevgi ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

ADD’den tepki: Bu iş parti değiştirmeye benzemez

Hatipoğlu’nun açıklamalarının ardından sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve siyasilerden tepkiler geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avcı, “Nebi Bey müjde açıklamış. Stadyumun ismi Fethi Heper Stadyumu olmuş. Kendisi ne demişti? Herkesi kapsayan, herkesin benimseyeceği bir isim olacak diye. Şimdi soruyorum: Zaten ismi Atatürk olan stadyumun ismi herkesi kapsamıyor muydu? Bakın Sayın Hatipoğlu, bu iş parti değiştirmeye benzemez. Bu şehir sizi vekil yaptıysa kıymet verdiği değerlere zarar verin diye yapmadı. Az çok tanırım sizi özünüze dönün gittiğiniz yol yol değil. Yapılan yanlıştan dönün bir an evvel. Atatürk’ü, Eskişehirspor’u, Fethi Heper’i vs. değerlerimizi bize bırakın. Eskişehir Atatürk Stadyumu” ifadelerini kullandı.

“Atatürk’ün adını silmek kimin haddi?”

“Atatürk’ün adını silmek kimin haddi?” diyerek stadyumun isminin Atatürk olarak tescillenmemesine tepki gösteren CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, “Atatürk’ün ismini silemezsiniz! Eskişehirspor’un ve şehrimizin gururu Prof. Dr. Fethi Heper hepimizin saygı duyduğu bir değerdir. Ancak, bu saygı üzerinden Eskişehir halkının hafızasını ve iradesini hiçe sayamazsınız! Daha düne kadar #Eskişehirspor’a “gelir” bahanesiyle stadyumun adını değiştirmek isteyen, bizleri Atatürk’e sığınmakla hedef alan AKP’nin Eskişehir il başkanı ve milletvekilleri şimdi bu kararı ‘tensiple’ meşrulaştırmaya çalışıyor. Eskişehir halkının gönlünde, vicdanında o stadın adı Atatürk’tür! Ve öyle kalacaktır! Ve bu halk, neyi neden yaptığınızı çok iyi bilmektedir. Yaşamı boyunca, Atatürk ilke ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan; Fethi Heper efsanemizdir. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin de milletimizin de varoluş sebebidir. Tarihle, milletin ortak değerleriyle, Atatürk’le inatlaşılmaz. Bu yanlıştan derhal dönün!” dedi.

“İsminin Atatürk Stadyumu olmasından vazgeçmeyeceğiz”

Eskişehirlilerin iradesinin yok sayıldığını ifade eden CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, “Eskişehir halkının yıllardır süren talebi nettir: Yeni stadımızın adı Atatürk Stadyumu olmalıdır! Ancak, Eskişehirlilerimizin iradesi hiçe sayılarak, stadımıza şehrimizin önemli değeri Prof. Dr. Fethi Heper ismi verildiği duyurulmuştur. Eskişehirspor’umuzun efsanevi milli futbolcusu, Sevgili Ağabeyim Prof. Dr. Fethi Heper’in şahsına ve Eskişehirspor tarihindeki yerine elbette saygımız sonsuzdur. Ama, ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyet’imizin kurucusu, Ebedi ve Tek Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adını ‘silme’ gayreti ile şehrimizin önemli bir değerinin isminin kullanılması hem Ata'mıza hem Fethi Heper'e hem de Eskişehir halkına saygısızlıktır. Öyle eminim ki, Fethi Ağabeyim, sağ olsa bunu asla, istemez ve kabul de etmezdi. Stadyumun adının belirlenmesi hakkının, sadece Eskişehirlilere ait olduğunu ve isminin Atatürk Stadyumu olmasından vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” diye belirtti.

“Samimiyetsiz ve politik bir tercihtir”

“O stadyumun adı Eskişehir Atatürk Stadyumu’dur” diyerek tepkisini dile getiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Eskişehir’in kalbinde yıllarca gururla yükselen Atatürk Stadı yıkıldı, yeni bir stat yapıldı. Yıllardır ‘Yeni Atatürk Stadı’ denildi ama ‘Eskişehir Atatürk Stadyumu’ diye bir tabela bile asılmadı. Bugün öğrendik ki, Cumhurbaşkanı’nın “tensipleriyle” stat artık Fethi Heper adını taşıyacakmış. Fethi Heper bu şehrin ve Eskişehirspor’un kıymetli bir ismidir, başımızın tacıdır. Adını yaşatıyoruz, elbet yaşatacağız. Vefa nedir biliriz. Fethi Hoca’nın adını daha hayattayken bir spor tesisimize verdik. Ama burada mesele bir ismi yaşatmak değil, bir ismi silmektir. Fethi Heper’e vefa Atatürk adını silerek gösterilemez! Cumhuriyetimizin kurucusunun adını bir stada vermemek için yıllarca bekleyip, sonunda bir başka değerli ismi öne sürerek bu ismi görünmez kılmak, samimiyetsiz ve politik bir tercihtir. Bu iktidarın Atatürk ismine tahammülü yok. Bu kararla bunu tescillediler. O stadyumun adı Eskişehir Atatürk Stadyumu’dur” ifadelerini kullandı.

“Fethi Heper’e vefa, Atatürk’ü silerek gösterilmez”

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ise şu paylaşımı yaptı:

“Stadyumun adı bellidir: Atatürk! Futbolun profesörü, efsanemiz Fethi Heper’e elbette saygımız sonsuz. Ancak bu şehrin simgesi olan Atatürk ismini silmeye, unutturmaya çalışmak kimsenin haddi değildir! Fethi Heper’e vefa, Atatürk’ü silerek gösterilmez! Bu millet neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Fethi Hocanın adını vererek şirin gözükmeye kalkmayın.”

Anka Haber Ajansı