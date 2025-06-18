Chp'nin Avcılar Mitingine Yurttaşlardan Yoğun Destek: İmamoğlu'nun Cesareti Bize Umut Oldu

CHP'nin Avcılar'da düzenlediği mitinge İstanbullu yurttaşlar yoğun katılım gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun kendilerine umut olduğunu belirten bir yurttaş, "İmamoğlu'nun cesareti bize umut oldu. Yalanlarla, gizli tanık beyanlarıyla suçlama olamaz. Biz başaracağız, çünkü biz halkız." ifadesini kullandı. İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalara inanmadığını vurgulayan bir diğer yurttaş, "İmamoğlu'nun siyasi haksızlığa uğradığını, o suçları işlemediğine inanıyorum. Bir sosyolog ve emekli öğretmen olarak ülkemizde hukuk

(İSTANBUL) - CHP'nin Avcılar'da düzenlediği mitinge İstanbullu yurttaşlar yoğun katılım gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun kendilerine umut olduğunu belirten bir yurttaş, "İmamoğlu'nun cesareti bize umut oldu. Yalanlarla, gizli tanık beyanlarıyla suçlama olamaz. Biz başaracağız, çünkü biz halkız." ifadesini kullandı. İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalara inanmadığını vurgulayan bir diğer yurttaş, "İmamoğlu'nun siyasi haksızlığa uğradığını, o suçları işlemediğine inanıyorum. Bir sosyolog ve emekli öğretmen olarak ülkemizde hukuk olmadığını üzülerek ifade ediyorum." dedi.

CHP, Avcılar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. Mitinge katılan yurttaşlar ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamalarda iktidara tepki gösterirken, tutuklu siyasilere destek mesajı verdi.

Erken seçim talebinde bulunan bir yurttaş, "Biz millet olarak hak, hukuk ve adalet istiyoruz. Biz zalimlerin, demokrasi ve hukuku yere serenlerin, yolsuzlukla, rüşvetle, mafyayla el ele olanların yanında hiçbir savaşı kazanamayız. Bir an önce erken seçim istiyoruz." diye konuştu.

"Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için geldik"

Mitinglerin önemine dikkat çeken bir yurttaş, "Tutuklu belediye başkanlarına destek olmak için, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için geldik." ifadesini kullandı.

"Yalanlarla, gizli tanık beyanlarıyla suçlama olamaz"

Gizli tanık beyanlarına inanmadığını söyleyen bir yurttaş, "Umut hiçbir zaman yok olmaz. İmamoğlu'nun cesareti bize umut oldu. İktidar şaşırdı. Liderleri tutsak olarak tutuyorlar. Biz kararlıyız. Yalanlarla, gizli tanık beyanlarıyla suçlama olamaz. Biz başaracağız, çünkü biz halkız." şeklinde konuştu.

"İmamoğlu'nun siyasi haksızlığa uğradığını, o suçları işlemediğine inanıyorum"

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalara inanmadığını vurgulayan bir diğer yurttaş, "İmamoğlu'nun siyasi haksızlığa uğradığını, o suçları işlemediğine inanıyorum. Bir sosyolog ve emekli öğretmen olarak ülkemizde hukuk olmadığını üzülerek ifade ediyorum. Hukukçulara vicdanlarıyla karar vermesi için sesleniyorum. Bir kişinin emrinde çalışmayın. Belki beni de içeri alacaklar ama bu vatan için feda olsun." dedi.

"İmamoğlu'ndan korkuyorlar"

İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebinde bulunan bir yurttaş, "İmamoğlu'ndan korkuyorlar. Korkmasınlar, serbest bıraksınlar. İmamoğlu'nun suçu günahı yok. Bu kadar da düşmanlık olamaz. Bu insanların ne günahı var? Katiller dışarıda cirit atıyor, suçsuz günahsız insanlar içeride. Böyle vicdansızlık olmaz." ifadesini kullandı.

"Haksız yere hapiste olanlar için buradayız"

Geçinemediğini belirten bir yurttaş ekonomi yönetimine sitemde bulunarak, "Ekrem İmamoğlu ve haksız yere hapiste olanlar için buradayız. Kendimiz için de buradayız, geçinemiyoruz." dedi.

"Emekliyi mezara gömdü, kendisi sarayda yaşıyor"

Ekonominin giderek kötüleştiğini ifade eden bir diğer yurttaş, "Şu iktidar gitsin başka bir şey istemiyorum. Emeklinin, köylünün hakkını yiyorlar. Emekliyi mezara gömdü, kendisi sarayda yaşıyor. Bir an evvel bunun gitmesini istiyorum. Bizim belediye başkanlarımız haksız yere içeride. CHP'yi çökertmeye çalışıyorlar ama çökertemezler. Bu partiyi kimse yıkamaz." diye konuştu.

"İnsanca yaşayabilmek için demokrasi istiyoruz"

Tutuklu siyasilerin serbest bırakılması gerektiğini ifade eden bir yurttaş, "Başkanlarımıza özgürlük istiyoruz. Hak, hukuk, adalet isitiyoruz. Başkanlarımızı alana kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız. İnsanca yaşayabilmek için demokrasi istiyoruz. Sürekli endişe içerisindeyiz. Yarın ne olacağını bilemiyoruz." şeklinde konuştu.

"İnşallah bu kötü günler bitecek”

Mitinglere katılım çağrısı yapan bir yurttaş, "Türkiye'de yapılan haksızlıkların en büyük direncini bu şekilde göstermemiz gerekiyor. Ya hep beraber ya hiçbirimiz." dedi.

Bir başka yurttaş, "İnşallah bu kötü günler bitecek. Ekrem Başkanımızı yanımızda göreceğiz. Bütün siyasi tutsaklara özgürlük istiyoruz. Haksız yere içerde tutulan öğrencilere özgürlük istiyoruz. Ülkemizin güzel olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı