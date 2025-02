Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: “Ekonominin Çivisi Çıktı, Tedavisi Sandık"

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Türkiye’de ekonominin çivisi çıktı. Son bir yıldır da bu ekonomik kötü gidişi iyiye çevirmek için milletin boğazını sıktıkça sıkıyorlar, nefeslerini kestiler. Bunun tedavisi, ilacı belli. Bunun tedavisi sandık” dedi. Olası bir seçimde halkın CHP’nin belirleyeceği cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğine inandığını aktaran Seçer, “Vatandaşımız bu seçimde değişimden yana oy kullanacak, yeni bir cumhurbaşkanıyla devam etmek isteyecek. Bundan eminim” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli ilçesinde bulunan Yeni Mahalle Pazar Yeri’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

"Vatandaş alışveriş etmekte, filesini doldurmakta zorlanıyor"

Pazar ziyaretinin ardından ülke gündemine dair değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, Türkiye’nin birçok konuda problemleri olduğunu ancak sorunların birinci sırasına hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını, ikinci sırasına ise yaratılan korku iklimini koyabileceğini söyledi. Yaptığı pazar ziyaretinde vatandaşların alışveriş yapıp sepetini doldurmakta zorlandığını bir kez daha gözlemlediğini vurgulayan Seçer, “Mersin üretici bir bölge, tarım bölgesi. Ona rağmen pazarda fiyatlar el yakıyor. Vatandaş alışveriş yapmakta, filesini doldurmakta zorlanıyor. Siz varın İstanbul’u, Ankara’yı büyük metropolleri düşünün. Orada buradaki fiyatların iki katı daha fazla fiyatlar var ve oradaki insanların durumunu düşünün. Yani burada zorlanıyorsa insanlar, orada daha perişan durumdalar” dedi.

"Ekonominin çivisi çıktı, tedavisi sandık"

Ülke olarak çok önemli bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Seçer, 22 yıllık yanlış politikaların sonucunda gelinen noktada Hazine’nin boşalıp sistemin çöktüğünü dile getirdi. Seçer, “Türkiye’de ekonominin çivisi çıktı. Son bir yıldır da bu ekonomik kötü gidişi iyiye çevirmek için milletin boğazını sıktıkça sıkıyorlar, nefeslerini kestiler. Bunun tedavisi belli, ilacı belli. Demokrasilerde böyledir. Halk getirir, iktidarı belirler ama halk da götürür. Eğer şu anda bir ekonomik sıkıntı yaşanıyorsa, insanlar yaşam sıkıntısı çekiyorsa, diğer taraftan korku iklimi topluma hakim olmuşsa, adalet ve hukuk sorgulanıyorsa, bunun tedavisi sandık. Bir an önce sandığın gelmesi. El mi yaman bey mi yaman ortaya çıksın” diye konuştu.

"Vatandaşımız bu seçimde değişimden yana oy kullanacak"

Olası bir seçimde halkın CHP’nin belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğine inandığını aktaran Seçer, “Mersin’den biliyorum ki her bölgesini her sokağını bilen, vatandaşla iç içe olan bir Başkan hüviyeti ile bunu söylüyorum; az önce bir vatandaşımız ‘Bugüne kadar AKP oy verdim’ diyor ama illallah etmiş, artık bir değişim ihtiyacından bahsediyor. Vatandaşımız bu seçimde değişimden yana oy kullanacak, yeni bir Cumhurbaşkanıyla devam etmek isteyecek. Yeni bir parti ile yeni bir programla devam etmek isteyecek. Bundan eminim” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz, adalet dağıtıyoruz, adaletli hizmet yapıyoruz"

İktidarın CHP’ye yönelik itibarsızlaştırma, yıldırma hareketlerinin durmak bilmeden devam edeceğinin çok net olarak görüldüğünü söyleyen Seçer, “Biz de belediye başkanları olarak bunun bilincindeyiz. Bizim tek endişemiz hukuksuz uygulamalar. Türkiye’de bir hukuk devletinden söz edebilirsek, ‘Adalet var’, ‘Yargı bağımsız ve tarafsız’ diyebilmemiz için, hiç korkumuz olmaması gerekir. Ama işte bu kavramların altı boşaltıldığı için bu anlamda korkumuz var ama kendimizden yana bir korkumuz yok. Biz yasalar çerçevesinde, bırakın yasayı, vicdanımız çerçevesinde vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz, adalet dağıtıyoruz, adaletli hizmet yapıyoruz. Herkesi kucaklıyoruz, kimseyi ayırmıyoruz” dedi.

"Yarınlar bugünlerden çok daha güzel olacak. Bundan hiçbir endişem yok"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 31 Mart 2024 seçimlerinde her 5 Mersinliden 3’ünün oyunu almış olmasının kentte sağlanan konsensüsün bir yansıması olduğunu dile getiren Seçer, CHP tarafından yakın zamanda yapılan anketlerde de bu oy oranının ‘Her 4 kişiden 3’ünün oy vereceği’ şeklinde yükseliş yönünde sonuçlandığını söyledi. Bu sonuçların halkın memnuniyetinin en iyi göstergesi olduğunun altını çizen Seçer şunları kaydetti:

"Demek ki iyi işler yapıyoruz. İnsanlar bizi seviyor, bize güveniyor. Hizmetlerimizden memnun, kendini Mersin’de huzurlu hissediyor. Mersin’de her renk var. Türkiye’nin her yerinden gelmiş insanlar burada yaşıyor. Her şeyden önce böyle bir kente yaşamış olmaktan mutluluk duyuyorum. Böyle hemşehrilerim var diye gerçekten çok gururluyum ve burada Belediye Başkanlığı yaptığım için de son derece mutluyum. Çalışıyoruz, çalışacağız, emek edeceğiz. Milletimiz yanımızda. Yarınlar bugünlerden çok daha güzel olacak. Bundan hiçbir endişem yok."

Anka Haber Ajansı