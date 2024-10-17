2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Tbmm Başkanlığına Sunuldu

(TBMM) - 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilecek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz komisyonda 22 Ekim'de sunum yapacak.

Sunumdan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerine, komisyon üyelerinin hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için bir hafta ara verilecek.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi bekleniyor.

Komisyon müzakerelerinin tamamlanmasının ardından süreç, aralık ayında TBMM Genel Kurulunda devam edecek.

Anka Haber Ajansı