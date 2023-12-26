Salih Bezci’nin Memleketi Kızılcahamam’a Yaptırdığı Yüksekokul Binası Törenle Hizmete Açıldı

Besa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci tarafından memleketi Kızılcahamam'a yaptırılan Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ayşe Bezci binası törenle hizmete açıldı. Bezci, bir derslik açmanın bin hapishane kapatmakla eş anlamlı olduğunu belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli gündeme getirdiği Türkiye Yüzyılı hedefi için hepimiz çok daha fazla çalışmalı, eğitime her zamankinden fazla önem vermeliyiz” dedi.

Besa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci tarafından memleketi Kızılcahamam'a yaptırılan Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ayşe Bezci binası törenle hizmete açıldı. Bezci, bir derslik açmanın bin hapishane kapatmakla eş anlamlı olduğunu belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli gündeme getirdiği Türkiye Yüzyılı hedefi için hepimiz çok daha fazla çalışmalı, eğitime her zamankinden fazla önem vermeliyiz” dedi.

Ankara’ya yaptırdığı çeşitli hayırlarla anılan, kurucu başkanı olduğu ESYAV aracılığıyla 35 yılda 20 bine yakın Kızılcahamam ve Çamlıdereli gence burs verilmesine öncülük eden Salih Bezci, memleketi Kızılcahamam’a yatırımlarına devam ediyor. Son olarak Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ayşe Bezci binasını eğitime kazandıran Salih Bezci, binanın açılış töreninde, son günlerde yaşanan terör olaylarına değinerek, “Çok acı günler yaşıyoruz. Devletimizin darbe üstüne darbe vurduğu terör belası, sinsi alçak hain yönünü bir kez daha gösterdi. Alçakça kurdukları pusularla ne yazık ki kahraman 12 Mehmetçiğimizi kaybettik. Bunlar son çırpınışları. Çok az kaldı. Hepsi silinecek, ülkemizin önü açılacak inşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Salih Bezci, rahmetli babasının sürekli Kızılcahamam’ı dile getirdiğini, her şeyden çok memleketine önem verilmesini istediğini anlatarak şöyle devam etti:

“Ben de babamın yolundan gittim, memleketim Kızılcahamam aklımın her zaman bir köşesinde yer aldı. Sizlerin de bildiği gibi, oldukça yoksul bir aileden bugünlere geldik. Babam rahmetli Durali Bezci ve annem Ayşe Bezci, büyük sıkıntılarla bizlerin eğitim görmesini sağladı. Biz de bu vefakar anne-babanın emeklerini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık ve Allah’ımıza bin şükür bugünlere geldik. Demetevler'de Durali Bezci Okulu ile başlayan eğitim yatırımlarımız Kızılcahamam ile devam etti. Bugün burada sizlerin huzurunda benim için belki de her şeyden daha önemli ve anlamlı olan bir açılış gerçekleştiriyoruz. Keşke onlar da sağ olsa ve bugünleri görsellerdi.”

“GELECEĞİMİZ İÇİN EĞİTİM YATIRIMLARINA ÖNEM VERDİK”

Türkiye’nin geleceğini belirleyecek başarılı gençlerin çıkması için eğitim yatırımlarına önem verdiklerine değinen Bezci, “En büyük gurur kaynaklarımdan biri, burs verdiğimiz 20 bine yakın Kızılcahamam ve Çamlıdereli gencin şimdi medar-ı iftiharımız olmaları. Bugün de Ankara Üniversitesi Rektörümüz Sayın Necdet Ünüvar'ın katkıları ile meslek yüksekokuluna yeni bir bina kazandırıyoruz. Kendilerine özellikle katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli gündeme getirdiği Türkiye Yüzyılı hedefi için hepimiz çok daha fazla çalışmalı, eğitime her zamankinden fazla önem vermeliyiz. Çünkü bir derslik açmak, bir hapishane kapatmak demektir. Elimizdeki kaynaklar, ülkemizin genç nüfus potansiyeli çok büyük başarılara imza atacağımızın kanıtı. Kızılcahamam ve ülkemiz için elimizden geldiği kadar hayır çalışmalarına devam edeceğiz. İlçemiz kaynakları, doğası, çalışkan insanları ile her şeyin en iyisine layık” dedi.

Açılış sonrası, Kızılcahamam’da şehitlerin anısına yapılan ve her şehit için bir künye asılan ‘Şehitler Ağacı’na, Kuzey Irak’ta şehit olan 12 askerin künyeleri dualar eşliğinde çakıldı. Açılış törenine Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Zehranur Aydemir ve Kızılcahamam Kaymakam Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı.

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Anka Haber Ajansı