Altın uzmanı İslam Memiş son gelişmelerden sonra altının seyrinin ne olacağını açıkladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş, o tarihe işaret ederek yatırımcılara "Şimdi iki kat dikkatli olmanın vakti" uyarısında bulundu. Ünlü ekonomist, altın tarih verdi. İşte, İslam Memiş altın yorumları...
Türkiye'de dar ve orta gelir grubunun yatırım için değişmez tercihi altın, ABD'de patlak veren banka iflaslarının ardından rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Ocak ayının sonu ile başlayan düşüş trendi 5 hafta kesintisiz sürmüş ve altın, 2023 yılında kazandırdıklarının tamamını sıfırlamıştı. Tüm bu süreç boyunca, yeni bir yükseliş hareketi için uyarılarda bulunan İslam Memiş'in söyledikleri ise teker teker çıkmaya başladı.
2023 Mart ayında altında artış yaşanacağına dair yaptığı açıklamada haklı çıkan finans piyasası uzmanı İslam Memiş yeni bir uyarıda daha bulundu.
İSLAM MEMİŞ'TEN YENİ UYARI GELDİ
Ülkemizde dar ve orta gelir sahibi olan vatandaşların vazgeçilmez yatırımı altın için İslam Memiş'ten yeni bir uyarı geldi.
ABD'de patlak veren bankalardan arka arkaya rekor iflaslar yapılmaya başlandı. Ocak ayının sonunda başlayan düşüş trendi ile 5 hafta boyunca kesintisiz bir şekilde devam etti.
ABD'deki son gelişmeleri yorumlayan İslam Memiş'in de söylediği tüm şeyler de birer birer çıktı.
ONS altın gün içinde 1980 dolar seviyelerini görürken, gram altın için ise 'psikolojik sınır' olarak tanımlanan 1200 TL de geri de kalmış oldu.
Altının daha da artış göstermeyeceğini düşünerek sakın hareket etmeyin diyen İslam Memiş, "Sakın bu hataya düşmeyin" ifadelerini kullandı.
ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş altın hakkında artışların daha da yükselişe geçeceğine dair açıklama yaptı.
"Altının yolu çok uzun olacak. İstikrarlı ve yükselişte olacak" ifadelerini kullanan İslam Memiş, önümüzdeki süreç içinde bir fiyat dengelemesinin yaşanılacak ve de altının ufak çaplı bir düşüşe geçeceğinin de altını çizerek şunları söyledi:
"Altında yeniden bir düşüş yaşanırken iki artış yaşanacak. 2023 yılı altın senesi olacak. Eğer ilk fiyat artışında altınınızı satarsanız, gelecek olan artış sonrasında çok pişman olursunuz."
Altın için ise kritik tarih veren İslam Memiş, 21 Mart ve 22 Mart 2023 tarihlerine dikkat çekti. Ünlü ekonomist, şunları aktardı:
"FED faiz kararı için bir araya geldi. Bu tarihlere kadar altın mevcut değerini korurken, FED kararı sonrasında ise ONS fiyatları da 2000 dolar seviyesine kadar artış göstermiş olacak. İlk artışta altınlarınızı hemen satmayın. Bekleyin. Daha fazla artış yaşanacak."