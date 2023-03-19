Altın uzmanı İslam Memiş son gelişmelerden sonra altının seyrinin ne olacağını açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş, o tarihe işaret ederek yatırımcılara "Şimdi iki kat dikkatli olmanın vakti" uyarısında bulundu. Ünlü ekonomist, altın tarih verdi. İşte, İslam Memiş altın yorumları...

Türkiye'de dar ve orta gelir grubunun yatırım için değişmez tercihi altın, ABD'de patlak veren banka iflaslarının ardından rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Ocak ayının sonu ile başlayan düşüş trendi 5 hafta kesintisiz sürmüş ve altın, 2023 yılında kazandırdıklarının tamamını sıfırlamıştı. Tüm bu süreç boyunca, yeni bir yükseliş hareketi için uyarılarda bulunan İslam Memiş'in söyledikleri ise teker teker çıkmaya başladı.

2023 Mart ayında altında artış yaşanacağına dair yaptığı açıklamada haklı çıkan finans piyasası uzmanı İslam Memiş yeni bir uyarıda daha bulundu.