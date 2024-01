Bilecik Belediye Başkanlığına Sadık Kaya Seçildi

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik Belediye Meclis'inde başkanlık seçimi yapıldı. Bugün yapılan seçimde CHP’den Melek Mızrak Subaşı, AKP'den Hasan Cinit, Bağımsız olarak ise Mustafa Sadık Kaya aday oldu. Sadık Kaya, belediye başkanlığına seçildi. Seçim sonrası konuşan Melek Mızrak Subaşı, "75 gün için koltuk kavgası çıktı" dedi.

Bilecik Belediyesidneki rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden uzaklaştırılan Semih Şahin'in istifa etmesinin ardından bugün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan başkanlık seçiminde CHP’den Melek Mızrak Subaşı, AKP’den Hasan Cinit, Bağımsız olarak ise Mustafa Sadık Kaya aday oldu. Yapılan oylamanın ardından bağımsız aday Mustafa Sadık Kaya belediye başkanlığına getirildi.

"ÖNEMLİ DEĞİL, BİZLER BİRLİKTEYİZ"

Melek Mızrak Subaşı şunları söyledi:

"Öncelikle ülkemizin başı sağolsun. Çok kötü bir süreçten geçiyoruz yine. Bugün yaşananları zaten izlediniz, bir 75 gün için koltuk kavgası çıktı. Her şey Bilecik'te çok dengeli giderken, güzel belediyeciliğimiz devam ederken koltuk kavgasıyla birlikte bir istifa gerçekleşti ve seçime gittik. Önemli değil, bizler birlikteyiz. Ben buradan partime sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz 11 belediye meclis üyesi dimdik durduk. Her zamanki onurlu ve gururlu duruşumuzu da sergiledik. Bugün 75 gün için o koltuğu kaybetmiş olabiliriz hiç önemli değil önemli olan koltuk değildir. Bizler halkın oyuyla yüzde 75 oyuyla 31 mart seçimlerinde sandıktan çıkacağız. Hiçbir şüphemiz yok. Sokaklardayız, her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızla, halkımızla bir arada olmaya devam edeceğiz. Bilecik'e hayırlı olsun. Zaten Bilecikli vatandaşlarımız bu durumu değerlendiriyorlar, onların takdirine sunuyorum."

"CANLARI SAĞOLSUN BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Seçimleri takip eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şunları söyledi:

"Ülkemizin başı sağolsun. 9 evladımızı şehit verdik. ülkeme, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dün Parti Meclisi ve milletvekili arkadaşlarımızla, üyelerimizle adayımızı açıklamak üzere Bilecik'e geldik. Adayımızı onurla ve gururla açıkladık ama akşam saatlerinde acı bir haber aldık. Ben isterdim ki bugün bu seçimi erteleyelim. Görüyorum ki İYİ Parti, MHP ve AK Partililer için bu daha önemli. 75 gün için bana göre değmezdi ama böyle bir ittifak Bilecik'te yapılmış. İYİ Parti ve Cumhur İttifakı tarafından. Şunu söylüyorum 2019'da bir ittifak yapıldı 3 tane İYİ Parti'nin Belediye Meclis üyesi bizim listelerimizden seçildi ama bugün görüyorum ki oradaki arkadaş Cumhur İttifakının oylarıyla 75 gün için Bilecik'in seçilmiş bir kadın belediye başkanının koltuğuna oturdu. Hiç önemli değil. Biz 1999'da bunu yaşadık. Sayın Yaşar Tüzün oyları yüzde 66'ya çıkardı. 2019'da İstanbul'da bunları yaşadık, 8 bin fark 808 bin oldu. Burada Bilecikliler Bilecik'in yürekli insanları, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik bir kez daha belediye başkanını seçecektir. Her şey koltuk değil, duruş önemli, ilke önemli, ilkeli olmak önemli. Koltuklar gelir geçer. Bakın dün 9 evladımızı şehit verdik, 9 eve ateş düştü hepimizin yüreği yanıyor. Bir kez daha söylüyorum; bugün Bilecik Belediye Meclis üyelerimiz parti gözetmeksizin çıkıp başsağlığı mesajlarını yayınlayıp daha sonra bu seçim yapılabilirdi, hiçte yapılmayabilirdi çünkü 75 gün sonra seçim var. Olsun canları sağolsun, biz büyük bir aileyiz, Bilecik büyük bir aile. Barış içerisinde seçime gideceğiz ve Bilecik'in ilk kadın belediye başkanını bir kez daha seçeceğiz."

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI SADIK KAYA OLDU

Yapılan ilk tur seçimlerinde Melek Mızrak Subaşı (11), Hasan Cinit (10), M.Sadık Kaya ise (4) oy aldı. Meclis üye tam sayısının yeterli oyunu alamayan üyeler için 2. tur seçime geçildi. İkinci tur oylamada ise Melek Mızrak Subaşı (11 ), Hasan Cinit (10), M.Sadık Kaya ise (4) oy aldı. Buna göre 2. tur sonunda da salt çoğunluğun oylarının alınamaması nedeniyle birleşime 15 dakika ara verildi. Üçüncü turda AKP adayı Hasan Cinit adaylıktan çekilirken, başkanlık yarışına Subaşı ve Kaya katıldı. Üçüncü turda yapılan oylamada Melek Mızrak Subaşı (11), M.Sadık Kaya ise (14) oy aldı. Buna göre 31 Mart yerel seçimlerine kadar Bilecik Belediye Başkanı M.Sadık Kaya oldu.

