Cumhurbaşkanı Erdoğan Abd, Yeni Zelanda Ve Angola Büyükelçilerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Abd, Yeni Zelanda Ve Angola Büyükelçilerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis ve Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis ve Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre büyükelçiler kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

Kabul töreninde büyükelçilik mensuplarını tanıtan büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Lewis, Neto ve Barrack ile ayrı ayrı görüşmeler de gerçekleştirdi.

Anka Haber Ajansı

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