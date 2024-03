Candan Yüceer: “Tekirdağ’da Zorda, Darda, Sıkıntıda Hiçbir Vatandaşımızı Bırakmayacağız”

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer, kendisinin tanıtım toplantısında; “Tekirdağ’da zorda, darda, sıkıntıda hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Kuracağımız birimler, sağlayacağımız desteklerle çok kısa zamanda Tekirdağ’ımızı güçlü Tekirdağ hedefine ulaştıracağız. Halk Kartlarla bunları sağlayacağız. Elimizin dokunmadığı, ihtiyacı karşılanmamış, sesi duyulmamış, kimsesiz ve sahipsiz hisseden kimse bırakmayacağız inşallah” dedi.

CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer’in tanıtım toplantısı, kentteki bir otelde yapıldı. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Vaatlerini anlatan Yüceer; yönetim olarak şeffaf, adil, katılımcı bir anlayış sergileyeceklerini söyledi. Çok sayıda sorun olduğuna dikkat çeken Yüceer, şehrin bir yılda 25 bini aşkın göç aldığını da vurguladı.

“HALK KARTLARIMIZLA ALAN EL VEREN ELİ GÖRMEYECEK”

Yüceer, özetle şöyle konuştu:

“Projelerimizi 11 ilçemizin 366 mahallemizin, hemşehrilerimizin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda planlı ve birlikte yönetimi esas alacağız. Tabii ki şehrimizi afetlere karşı dirençli ve güvenli, huzurlu ve konforlu, adil ve daha yaşanabilir bir hâle getirmek için tüm paydaşlarımızla bilimin ışığında, teknolojiyi kullanarak hazırladığımız bu projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Projelerimizi yaşamın her evresinde, her alanında hemşehrilerimiz yanında belediyesini görecek. Herkes için eşit ve adil bir Tekirdağ için çalışacağız. Ekonominin daha doğrusu ekonomik yıkımın yükü hanelerimizin sırtında. Bu nedenle bir sosyal destek planlaması yaptık. Evet, burada kimler mi var? Aslında herkes var. Kadınlar, çocuklar, gençler, emekliler, engelliler, yaşlılar, çiftçiler, yeni başlangıç yapacak bireylerimiz ve daha niceleri. Hepsi için detaylı yol haritası belirledik. Ailelerimiz güçlenmeden Tekirdağ’ımız güçlenmez. Aileleri içindeki bireyleri gözeterek güçlendirmek bizim önceliğimiz olacak. Gıda desteklerimiz, kara kış desteğimiz, yakacak yardımlarımız, yeni doğan desteğimiz, eğitim desteğimiz ve yeni başlangıç desteğimiz ve daha nice desteklerimiz olacak. Bu destekler, Tekirdağ Halk Kartlarımız aracılığıyla alan elin veren eli görmediği şekliyle ihtiyaç sahiplerimize ulaştırılcak.

“TEKİRDAĞ’IMIZIN BİR KADIN BAŞKANI OLACAK”

Büyük bir ekonomik kriz var. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Alım gücü düşüyor. Kadınlar, gençler, emekliler masraf olacak diye artık sokağa çıkmaktan imtina ediyor. Çocuklar okula aç gidip aç dönüyorlar. Geleceklerini başka ülkelerde arıyorlar. Bunca yıllık emeği olan emekliler maalesef açlık sınırının altında bir maaş ile hayatını sürdürmeye çalışıyorlar. İşte biz burada sosyal kalkan olacağız. Hamilelikten doğuma, erken çocukluktan istihdama, eğitime, emekliye kadar çok yönlü bir program hazırladık. Yaşamın her alanında, her aşamasında hemşehrilerim belediyesinin yanında görecek. Bunun sözünü veriyorum ben burada. Her zaman yanlarında olacağız. Desteklerimizle, hizmetlerimizle olacağız. Tekirdağ’da zorda, darda, sıkıntıda hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Kuracağımız birimler, sağlayacağımız desteklerle çok kısa zamanda Tekirdağ’ımızı güçlü Tekirdağ hedefine ulaştıracağız. Biraz önce söylediğim Halk Kartlarla bunları sağlayacağız. Elimizin dokunmadığı, ihtiyacı karşılanmamış, sesi duyulmamış, kimsesiz ve sahipsiz hisseden kimse bırakmayacağız inşallah. Güçlü toplumun ön şartı kadınlar. Ne mutlu ki Tekirdağ’ımızın, inşallah sizlerin de desteğiyle kadın bir başkanı olacak.

“İSTİHDAM OFİSLERİ AÇACAĞIZ”

Tekirdağ’da yaşayan kadınların eğitim ve istihdam başta olmak üzere her alanda yaşama dahil temsil edilebilmeleri, gelişmeleri noktasında bizler büyükşehir olarak elimizden gelen desteği sunacağız. Birinci olarak kadın ve de meslek edindirme merkezleri, her ilçede açacağımız istihdam ofislerimizle, meslek kurslarımızla bireylerimizi güçlendirerek işle buluşturacağız. O işe o bireyleri hazırlayarak hem de gerekli ihtiyaçları, kursları sağlayarak 11 ilçemizde istihdam ofisleri açacağız. Mağdur olanlar için, engelliler için, dezavantajlılarımız için, kadınlarımız için bu istihdam ofislerimizde inşallah insanları İŞKUR kuyruklarında değil; festival kuyruklarında, eğlence mekânlarında sosyal alanlarda, yaşam alanlarında göreceğiz. Kadın girişimcilik fonu ile birçok kadın çalışma hayatına atılmak istiyor ama maalesef yeterli finansmanı bulamadığı için bunu başaramıyor. Bizler kadınlarımızı destekleyerek onlara istihdam alanları yaratacağız. Kadın kooperatifçiliği merkezlerimizi güçlendirerek Tekirdağ’ı birlikte üreten, birlikte güçlenen kadınların şehri yapacağız. Gittiğimiz her yerde en çok bizden talep edilen kurumların başında kreşler geliyor. Birçok ilçemizde var ama olmayan ilçelerimiz de var. Talep olan bütün ilçelerimizde kreş olmayan hiçbir ilçemiz kalmayacak. Anne, baba işe gidecek; çocuk kreşe gidecek. Bizler bu çocuklara gözümüz gibi bakacağız. Kadın dayanışma merkezlerimizde de kadınlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü hizmeti sağlayacağız. Taciz ve şiddetle mücadele başta olmak üzere büyükşehir olarak yanlarında olacağız. Özel bir destek hattı aracılığıyla bu kurumlara tanımlanan, onlara hukuki açılardan diğer barınma noktasında olsun, diğer bilgilendirme noktalarında destek sunacağız.

“GENÇLİK YAŞAM MERKEZİ KURACAĞIZ”

Tekirdağ’ın yaklaşık 160 bin çocuğu okul çağında. Okullarda öğün atlayan çocukların olması bu çağda bizler için utanç verici gerçekten. Milli Eğitim Bakanlığı bir öğün yemek sözü verdi ama yerine getiremedi. İşte biz bu noktada ilçe belediyelerimizle birlikte bütün imkânlarımızı zorlayarak beslenme problemi yaşayan Tekirdağ’ımızda hiçbir çocuk bırakmayacağız. Sadece beslenme desteği değil, biraz önce de söylediğim gibi hane desteklerinde kırtasiye, eğitim desteği, süt desteğiyle çocuklarımızı hayata daha güçlü hazırlayacaksınız. Çocuk akademilerinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Çocuk parkları, diğer bir yaşam alanımız, ihtiyaç alanımız. Aileleri yürüme mesafesinde parklarla buluşturacağız. Tekirdağ’ımızın 11 ilçesinde, çocuklarımıza uzay ve bilim merkeziyle pek çok tema burada, robotlardan deney ünitelerine kadar eğlenceli bir atmosferde onlara öğrenecekleri deneyimi sunacak. Yeni nesil gençlik merkezlerimizle gençlerin sosyal hayata, gençlerin yaşam alanlarına ve ihtiyaç duyduğu imkânlara kavuşmasını sağlayacağız. Sıcak içecek alabilecekleri ucuz kent lokantalarına ulaşabileceği, çamaşırhane, çalışma ortamını giderebileceği birçok imkânın içinde barındığı bir yeni nesil gençlik yaşam merkezini kuracağız.”

Anka Haber Ajansı