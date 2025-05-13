Soma Maden Faciasının 11'inci Yılı... Chp Lideri Özel, Maden Şehitliğini Ziyaret Etti

(SOMA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Faciası'nın 11'inci yıl dönümünde Maden Şehitliği'nde düzenlenen programa katılarak faciada yaşamını yitiren madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının 11’inci yılında Soma’da Maden Şehitliği'nde düzenlenen programa katıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden felaketlerinden biri olarak bilinen, 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ.'ye ait maden ocağında yaşanan 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği 162 işçinin yaralandığı facianın üzerinde tam 11 yıl geçti.

Maden şehitlerini anma etkinliklerine katılmak üzere Soma'ya giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maden Şehitliği'nde düzenlenen programa katıldı.

Programa CHP Lideri Özel'in yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, faciada yaşamını kaybeden madencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

CHP Lideri Özel, programın başında beraberindeki isimlerle birlikte faciada yaşamını kaybeden madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı, Kuranı Kerim okunmasının ardından maden şehitleri için Somalılarla birlikte dua etti.

Anka Haber Ajansı