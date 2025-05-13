Ak Parti Kadirli İlçe Başkanı Görevinden İstifa Etti

(OSMANİYE) - Osmaniye, Kadirli AK Parti ilçe Başkanı Hacı Mustafa Gök sağlık sorunlarını sebep göstererek görevinden istifa etti.

Kadirli AK Parti Kadirli ilçe Başkanı sağlık sorunlarını sebep göstererek görevinden istifa etti. İstifa süreci ile ilgili parti teşkilatından yapılan yazılı açıklamada,

"Değerli basın mensupları, partililer ve çok değerli Kadirli halkı, 3 Kasım 2024 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'in tensipleriyle Kadirli AK Parti İlçe Başkanlığı görevine atanan Hacı Mustafa Gök sağlık sorunları nedeniyle ilçe Başkanlığı görevinden istifa etmiştir" denildi.

Anka Haber Ajansı