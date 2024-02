Vahap Seçer: “Çocuklarımız Eğitime Eşit Ulaşma Hakkına Sahip Olsun İstiyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Vahap Seçer, Aydıncık Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. 27 noktada Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi açıklarını belirten Seçer, “Çocuklarımız her noktada eğitime eşit ulaşma hakkına sahip olsun istiyoruz” dedi.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Veli Buluşması Etkinliği’ne katılarak, Aydıncık Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. Buluşmaya Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Aydıncık Belediye Başkanı Adayı Özkan Kılıçarpa, Büyükşehir bürokratları ve veliler katıldı. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarının anlatıldığı videonun gösterimiyle başlayan etkinlik, konuşmalarla devam etti.

Başkan Seçer, iyi bir gelecek, güçlü Mersin ve güçlü Türkiye için eğitime son derece önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Çocuklarımız her noktada eğitime eşit ulaşma hakkına sahip olsun istiyoruz. Hızımızı alamadık Mersin merkezde birkaç mahallede bile bu eğitim kurumlarını kurduk. Tarsus çok büyük bir ilçemiz, orada da mahallelere kurduk. Çünkü bu eğitim kurumlarını kurduğumuz mahalleler gelir düzeyi düşük insanların yaşadığı mahalleler. ‘Okumak o çocuğun da hakkı’ dedik. İnsanlar ekonomik durumdan mustarip, insanların çocuklarının üzerinden huzursuz ve mutsuz olduğunu biliyoruz. Çocukların gelecek kaygısı var. Çocuklar daha genç yaşta ‘Kendimi nasıl yurtdışına atarım’ derdine düşmüş. Şimdi bunu tersine döndürmemiz lazım. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ demiş Mustafa Kemal Atatürk. Biz onun peşinden gidiyoruz, çocuklarımızın da onun izinden gitmesini istiyoruz. Dünyada böyle rekabet ediliyor. Hamasetle, kavgayla, dövüşle, ‘En güçlüyüm’ demekle, ‘Benim bileğimi kimse bükemez’ demekle değil. Biz insanlığa yarar sağlayacak buluşlar yapsın, insanlığı daha mutlu, daha huzurlu edecek, daha güçlü kılacak buluşlar yapsın diye çocuklarımızın eğitimine önem veriyoruz.”

Seçer, Aydıncık Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nden bugüne kadar toplam 753 öğrencinin faydalandığını aktararak, “210 öğrencimiz var. 126’sı YKS, 84’ü LGS. 9 öğretmenimiz var. Bu zamana kadar da 753 çocuğa biz ışık tutmuşuz, yolunu aydınlatmışız. Doğru yol eğitim, okumak. Biz bunu öğretmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

''Seçim sürecinde siyasilerin oy uğruna kötü dil kullanmaması gerektiğini ve dürüst bir seçim süreci yürütülmesi gerektiğine'" işaret eden Seçer, şöyle devam etti:

"KAVGA DİLİNİ, SAVAŞ DİLİNİ BIRAKIN"

“Özellikle siyasilerin oy uğruna söylemleri bizleri üzüyor. Bakın hep güzel şeylerden, iyi şeylerden, eğitimden, çocuklarımızın istikbalinden, kardeşlikten, dünyada huzurdan bahsediyoruz. Belediye seçimlerine gidiyoruz. Ben belediye başkan adayıyım. Şimdi hizmetlerimi anlatıyorum. Neler yapacağımı anlatıyorum. Bırakın bu kötü dili artık. Kavga dilini, savaş dilini bırakın. Güzel şeylerden bahsedin.

Sizin paranızı biz size harcıyoruz. Bizim işimiz bu. Biz aracıyız. Bu ülke zengin. Sizin verdiğiniz paralarla bu ülke bu durumdaysa bu ülke zengin. Dünyada rekabet edecek markalar oluşturulabilecek bir yapı bir buluş yapacaksınız, teknolojiye evrileceksiniz. Teknolojik devrim yapacaksınız. Bunu da başardığımız zaman dünyada birinci sıraya gireriz.”

Belediyelere gelen paranın çok iyi olduğunu israf edilmediğinde ve akılcı kullanıldığında birçok hizmetin rahatlıkla yapıldığını anlatan Seçer, şunları dile getirdi:

“Sen bunu çalma, çaldırma, israf etme, doğru düzgün harca. 5 yıldır Vahap Seçer bunu yaptı. Mersin’de borçlarını da ödedi, mali disiplini de sağladı. Bizim çok itibarlı bir belediyemiz var. Hizmet ediyoruz, dur durak yok çalışıyoruz. Yol da yapıyoruz, sosyal politikalar da uyguluyoruz. Tarıma da destek veriyoruz. Çocuğumuza kadına, gence de destek veriyoruz. Kültürel etkinlikler de yapıyoruz. Saygın bir ismimiz var. Bugüne kadar televizyon ekranlarında bu kadar Mersin duymazdınız. Ama son birkaç yıldır çok duyuyorsunuz. Çünkü bir şeyler oluyor. Bir şeyler değişiyor. Mersin gelişiyor, büyüyor. Belediyesi de iyi. İyi de bir belediye başkanı var. Tabii ki konuşulacak.”

Ellerindeki imkanlarla tüm hizmetlerin en iyisini yaptıklarını, kurs merkezlerinde yalnızca matematik, fizik öğretilmediğini belirten Seçer, şunları kaydetti:

“Onara anne-baba şefkatinde yaklaşıyor öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum emeklerine sağlık. Biz de her türlü eğitim merkezi var, toplumun ihtiyacı olan her alanda meslek edindirme kurslarımız var. Yabancı dil, marangozluk, şoförlük kursumuz da var. Hepsi var gelsinler gençlerimiz, meslek öğrensin gitsinler, çalışsınlar. Dershanemiz de var üniversiteye, liseye hazırlansınlar, en iyi okullara gitsinler. Mersinlilere bu yaraşır.”

‘Teksin-Alo 185’ projesini hatırlatan Başkan Seçer, Mersin’in bütün ilçelerinde yaşayan her vatandaş için bir telefon kadar yakın olduklarını kaydetti. İlçelerden merkeze hasta getiren kalacak yer bulamayan vatandaşlar için misafirhane hizmeti, yeni doğum yapan anneler ve bebekler için mamasından hijyenine kadar birçok malzemenin olduğu bir çantanın verildiğine değinen Başkan Seçer, “Sağlıkla ilgili sorunun varsa insanın gözü hiçbir şey görmez. Canın acıyorsa, ıstırap çekiyorsan her şey bitmiştir. Onun için önce vatandaşımızın acısını dindirmek, onun acısına ortak olmak bizim ana prensiplerimizin başında geliyor” dedi.

Aydıncık’ta 15 mahalle olduğuna ve en büyük sorunlarından birisinin içme suyu altyapısının sık sık arızalanması olduğunu ifade eden Seçer, şöyle konuştu:

"MERSİN HALKINA PARTİ AYRIMI YAPMADAN HİZMET GÖTÜRDÜK"

“İller Bankası marifetiyle yapmışlar, Büyükşehir’e de ödetmişler. İller Bankası’yla da anlaşamıyoruz. Bir taraftan yapıyorsun bir taraftan patlıyor. Bu benimle ilgili bir sorun değil. Bazen müdahale etmek istiyorsun ama yasa buna izin vermiyor, diyor ki ‘İller Bankası başlamışsa o bitirecek, sen belediyenin parasını her yere harcayamazsın’ bunun hesabı verilecek, bunun bilinmesini istiyorum. Denizlerin kirliliği bizleri de üzdüğü için 100 milyon TL harcayacağız, derin deniz deşarjından zaten vazgeçtik. Bunu da gelecek 5 yılda size söz olarak veriyorum. Biz sağlam kaliteli iş yaparız, üstünkörü iş yapmayız. Biz, Mersin halkına hiçbir suretle parti ayrımı yapmadan hizmet götürdük. O eğitim kurumlarına her partiden gönül vermiş ailelerin çocukları geliyor. Yaptığımız köy yollarından, sokaklara, caddelere, yardımlara, katkılara, imalatlara her ne varsa ayrım yapmadan Mersin halkına sunduk. Onlar da parti ayrımını bırakarak, ‘Başkanımızdan memnunuz diyorlarsa’ oylarını Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Büyükşehir’de Vahap Seçer’e versinler.”

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde CHP’nin Aydıncık Adayı Özkan Kılıçarpa için de destek isteyen Seçer, Kılıçarpa ile Aydıncık’ta çok güzel hizmetler yapabileceklerini dile getirdi. Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Burada kendisi ile iş birliği halinde, bir abi-kardeş gibi Aydıncık’a çok daha güzel hizmetler yapabileceğimi görüyorum. Çünkü eğitimli, bilgili, nezaketli, ilişkileri iyi yürütebilen bir insan. Hep beraber 31 Mart’tan sonra Aydıncık’ımıza hizmet yapacağız. Sizleri mutlu ettiğimizin farkındayız. Çünkü kalp kalbe karşıdır. Biz sizleri seviyoruz. Sizlerin de bizlere hürmet gösterdiğinizi, sevginizi görüyoruz. Umarım çok daha güzel günleri sizlere kazandıracağız.”





Anka Haber Ajansı