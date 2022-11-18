Benzine 75 kuruşluk indirim
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını etkileyeme devam ederken benzin fiyatlarında da 75 kuruşluk bir indirim yapıldı
Türkiye'de benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşandı. Genelde benzin fiyatlarına peş peşe zam haberleri gelirken bu kez indirim haberi geldi.
Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 75 kuruşluk fiyat indirimi yapıldı.
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE KADAR?
Bugün itibarıyla İstanbul'da benzinin litresi ortalama 21,93 satılıyor.
Perşembe günü de benzin fiyatında 77 kuruşluk indirim yapılmıştı.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.