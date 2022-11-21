Çalışmadan emeklilik kolaylığı! Tek bir dilekçeyle emekli olunabilecek

Son dönemde gündemden EYT düşmüyor. Tüm bununla birlikte ev hanımları da emekli olmak için bir arayış içerisinde. Şimdiye dek yüz binlerce kişi bu yolu deneyerek başvuru yaparak emekli olabildiler. SGK uzmanları da çalışmadan emekli olmanın yollarını araştıranlar için peş peşe açıklamalar yapıyorlar.

Milyonlarca ev hanımı emekli olmak için araştırma içerisinde. Emekli olmak için bazı şartları karşılamak gerekiyor.

Bu şartlar arasında prim, gün ve yıl şartlarını karşılamak gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayan kişiler ise emekli olamıyorlar.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ile sigortasını işleten kişiler primlerini saydırıp maaş hakkı da kazanabiliyorlar.

BUNUNLA DA SINIRLI DEĞİL

Çalışmayan kişiler için de emeklilik yolu açık tutulmuş durumda. Ev hanımları hiç çalışmadığı halde de emekli olabiliyor.

Türkiye gazetesinde yayınlanan bir haberde; Emekli olmanın şartlarını araştıran ev hanımlarının işine yarayacak çok sayıda detay paylaşıldı.

EMEKLİ OLMAK İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER!

Çalışmadan emekli olabilmek sadece ev hanımlarına değil erkeklere de sağlanan bir hak. Buradaki kural isteğe bağlı sigortalı olabilmekten geçiyor.

Emekli olabilmek için SGK’nın duyurduğu şartları yerine getirmek gerekiyor. Belirli gün, yaş, prim şartlarını tamamlayan her işçi ve memur için emeklilik hakkı tanınıyor. Kişi, sigortasının bağlı olduğu kuruma göre emekli olabiliyor. 4A, 4B veya 4C kadrosunda çalışan SSK’lılar ya da Bağ-Kur’lu esnaflar için farklı şartlar bulunuyor.

Hiç sigortası olmayan ev hanımları için emeklilik imkansız gibi gözüküyor. Ancak kadınların bu mağduriyetini giderebilmek için başvurabilecekleri bir sigorta sistemi bulunuyor.

İsteğe Bağlı Sigorta adı verilen bu sistemden sadece ev hanımları değil, öğrenci ve çalışmayan kişiler de faydalanabiliyor.

Ev hanımları emekli olmak için en yakın SGK müdürlüğüne giderek dilekçe verebilir ve İsteğe Bağlı Sigorta işlemini başlatabilir.

2008 yılından itibaren isteğe bağlı sigorta kapsamında bulunan kişiler 4B’li Bağ-Kur’lu olarak kabul ediliyor. Bu nedenle SSK’lılara nazaran daha fazla prim ödemek söz konusu oluyor.

Daha önceki yıllarda çalışan ancak sonrasında çalışmayı bırakan kadınlar ise, 3.5 yıldan daha az sürede prim ödemelerini tamamladıkları takdirde SSK’dan emekli olabiliyor. Ödenecek primler o yılki asgari ücrete göre belirleniyor. 18 yaşından büyük ev hanımları SGK’ya giderek bu sigorta sisteminden faydalanabiliyor. Her ay prim ödeyen kadınlar hem emeklilik hakkına kavuşabiliyor hem de sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına kavuşuyor.

Başvuru yapacak kadınlar için aranan şartlar arasında, SGK ile bir bağın olmaması, 50 yaşında veya üzerinde bulunması, dul, yaşlılık gibi herhangi bir aylık alınmaması, bir gelire sahip olmamak ve Türkiye’de ikamet etmek yer alıyor.