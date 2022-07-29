Cargill’e ‘güvenilir Tedarikçi’ Sertifikası

İSTANBUL, (DHA) Cargill'in Balıkesir'deki Turyağ üretim tesisi, Tedarik Zincirinde Güven Programı çerçevesinde yayımlanan "Tedarik Zincirinde Güven Rehberi ve Değerlendirme Kriterleri'ni karşılayarak "Güvenilir Tedarikçi Sertifikası" almaya hak kazandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası'nın desteği ile Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği ve Gıda Güvenliği Derneği paydaşı 12 sivil toplum kuruluşu tarafından hayata geçirilen Tedarik Zincirinde Güven Programı'na katılan Cargill, Balıkesir'deki Turyağ üretim tesisinde "Tedarik Zincirinde Güven Rehberi ve Değerlendirme Kriterleri'ni karşılayarak "Güvenilir Tedarikçi Sertifikası" aldı.

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Satış Direktörü ve Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Tolga Demirel, gıda güvenliğine ilişkin endişelerin özellikle pandemi döneminde daha fazla arttığını hatırlatarak, Güvenilir Tedarikçi Sertifikası'nın çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

"MÜŞTERİLERİMİZE VERDİĞİMİZ DEĞERİN GÖSTERGESİ"

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Demirel, "Kalite ve güvenlikte Türkiye'deki en iddialı tesislerden biri olan Balıkesir'deki Turyağ fabrikamızın Güvenilir Tedarikçi Sertifikası almaya hak kazanmasının gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkesir'de Cargill'in global gıda güvenliği reçetesi ve sağlıklı ürünler uzmanlığı ile güçlenen gıda servisi ve gıda bileşenlerine yönelik bitkisel yağlar üretiyoruz. Pastacılık yağlarından baklava yağlarına, fonksiyonel dolgu yağlarından çikolata kaplamalık yağlara kadar uzanan, ev dışı tüketim sektörünün ihtiyaçlarını karşılayan geniş bir ürün portföyümüz var. Son yıllardaki yüklü AR-GE ve gıda güvenliği yatırımlarımız sayesinde, 80'in üzerinde yeni ürün geliştirdik. Bağımsız denetimden geçerek gıda güvenliği, lojistiği ve depolaması alanlarında güvenimizi belgelemiş olduk. Bu sertifika, müşterilerimize, tüketicilere verdiğimiz değerin de bir göstergesi. Başta kalite departmanımız olmak üzere bu başarıya katkısı olan tüm çalışanlarımızı kutluyorum. Orhangazi'deki mısır işleme fabrikamız için de sertifika süreci devam ediyor. Yakın zamanda ikinci sertifikamızı almayı umuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı