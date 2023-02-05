Devlet gıda yardımı yapıyor! Başvuranlara 700 TL ödeme yapılacak! Başvuru yeri açıklandı

Artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle milyonlarca vatandaş geçim sıkıntısı yaşarken devlet vatandaşa mutfak yardımı yapıyor.

Karar.com haber sitesinde yer alan bilgilere göre; Devlet vatandaşa yardım konusunda destek olmak için gıda yardımı başvurularını E-Devlet üzerinden ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılarak 700 TL ödeme yapacak.

BİR ÇOK VATANDAŞ YAPILAN YARDIM ÖDEMESİNDEN HABERSİZ

Çoğu vatandaş hanesine daha az gıda alabilmekte iken, devlet, başvurular sonrasında hane başına 700 TL gıda yardımı yapıyor.

Kızılay tarafından evlere gıda paketi dağıtılırken, dar gelirli vatandaşlar da VGM gıda yardımı için başvuru yapabiliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde dağıtılacak olan gıda yardımları başvuruları E-devlet üzerinden olabileceği gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kızılay şubelerinden de yapılabilmekte.

RAMAZAN'DA YARDIM KOLİLERİ DAĞITILACAK

Öte yandan Ramazan ayı içerisinde de hem muhtarlıklar hem kaymakamlıklar vatandaşlara yardım kolileri dağıtacak. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara devlet şefkat elini uzatacak