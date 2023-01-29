Efsane geri döndü ama fiyatı dudak uçuklattı! İşte 2023 model Tofaş Şahin fiyatı...

Bir dönemine efsane arabası Tofaş Şahin'in üretimine yeniden start verildi. Etiyopya'da üretimine başlanan 2023 model Tofaş Şahin'in 2000 yılında Türkiye'de satışa sunulan araçlarla birebir olması dikkat çekti.

Sıfır Tofaş Şahin üretimi 2023 yılında tekrar başladı. Peki ülkemize getirilebilecek mi? İşte fiyatı.

Tofaş tarafından 90’lı yıllarda üretilen otomobiller Türkiye’de oldukça popüler hale geldi. Her ne kadar başlangıçta bu yüksek ilgi ve talebin asıl nedeni uygun fiyatı olsa da günümüzde düzgün muhafaza edilenleri sıfır araç fiyatına satılıyor.

Fakat bu fiyata gerçekten sıfır olanları ithal etmek mümkün. Zira Türkiye dışında 2023 sıfır Tofaş Şahin üretimi yapan başka ülkeler de mevcut. Peki fiyatı ne kadar?

Türkiye’de Tofaş Şahin üretimi bundan 20 yıl önce sonlandı. Fakat Mısır ve Etiyopya gibi ülkelerde 10 yılı aşkın süredir üretilip satılmaya devam ediyor.

Üstelik en ufak bir ekleme olmadan. Yani 2000 yılında burada satışa çıkan aracın birebir aynısı yapılıyor.

Tabii aynı marka ve model isimlendirmesiyle değil. Üretim haklarını alan markaların belirlediği yeni isimleri ve logolar kullanılıyor. Örneğin Etiyopya’da ilk kez kurulan montaj fabrikasından Holland Docc ismi ve logosuyla satışa çıkıyor.

Fakat Etiyopya’da 2017’den sonra üretimin durdurulmasına yönelik kararlar alındı. Dönemsel olarak satışlar gerçekleşse de fabrika yavaşça işlevini yitirmeye başlıyordu. Lakin son çıkan haberlere göre 2023 yılında tekrar sıfır Tofaş Şahin üretimi yapılmaya başlandı.

Bu sayede Türkiye’den ithal etmek isteyen kişi ve şirketlerin de bu sıfır otomobilleri getirmesinin önü açılacak. Ancak Etiyopya’da uygun fiyatlı olduğu için bu araca büyük bir talep olduğunu ve ilk partinin aynı gün tükendiğini belirtelim.

Tabii talep yalnızca iç pazarda olmayınca Etiyopya’nın yıl boyunca üretime devam etme kararı aldığı belirtiliyor. Fiyatı ise 13 bin dolar seviyesinde. Yani kabaca 250 bin TL’ye denk geliyor. Ancak ithal edilmesi durumunda nakliye ve gümrük ücretlerinin de ekleneceğini belirtelim.

Yine de kilometresi düşük diye 300-400 bin TL’ye alıcı bulan ikinci el versiyonları ile kıyaslandığı zaman çok daha ucuza sıfırını alma fırsatını kimse kaçırmak istemeyecektir.

Tofaş Şahin özellikleri: Güç: 80/5500 dev/dk Ağırlık: 950 kg Azami hız: 180 km/h Silindir hacmi: 1.581cc Bagaj kapasitesi: 460 litre Lastik boyutları: 185/70/R14 Yakıt kapasitesi: 50 litre 0-100 hızlanma: 13.1 saniye 4 silindir 8 valf üstten tek egzantrikli motor.

Kaynak: turkgun.com