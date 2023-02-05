Elektrik faturalarının kabarmasına yol açıyor. Dikkat edilmeyene hataya son verin! 100 TL tasarruf sağlayın

Elektrik faturanız yüksek geliyorsa en az 100 TL ile 200 Türk lirası arası tasarruf sağlamak mümkün oluyor.

Son dönemde bir çok kişi yüksek gelen elektrik faturalarından şikayetçi. Oysa elektrik faturalarında tasarruf sağlamak hiçte zor değil. Sizler için derlediğimiz bu bilgiler sayesinde elektrik faturalarınızda 100 TL ile 200 TL arasında tasarruf sağlamanız mümkün olacak.

Bu önerileri uyguladığınızda tasarruf sağlayabileceksiniz.

Sürdürülebilir küresel refahın en önemli göstergelerinden biri olan ekolojik ayak izinin, günümüzde tüm dünyada hem üretim hem de tüketim sahasında birey ve kurumların en büyük sorumluluklarından biri haline geldiğini söylemek mümkündür.

Çevresel zararı ifade eden ekolojik ayak izini azaltmak, kaynakları daha verimli kullanmak ve gezegenin geleceğine duyarlılıkla yaklaşmak için gündelik hayatın bir parçası haline getirilmesi gereken birçok başlık bulunuyor kuşkusuz.

Sürdürülebilirliğe ve ekolojik dengeye hassasiyet gösteren herkes için derlediğimiz bu tasarruf önerilerini alışkanlık haline getirerek siz de gelecek nesillere yeşil bir miras bırakabileceksiniz. Elektrik faturanızdan da aynı zamanda tasarruf yapmış olacaksınız.

*Ampulleri gerekmedikçe açık tutmayın.

*Enerji tasarruflu ampuller kullanın.

*Sıcak yemekleri buzdolabına koymayın.

*Buzdolabı ve derin dondurucunun konumuna dikkat edin.

*Beyaz eşyaların enerji sınıfına bakın.

*Evin güneş almasına özen gösterin.

*Ev aletlerinizin bakım ve onarımını yapın.

CNN TÜRK'TEN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİLER

CNN Türk'te yayınlanan bir haberde de elektrik faturasında sağlanacak tasarrufla ilgili şu bilgiler paylaşıldı.

Dünya genelinde enerji üretim maliyetlerinin artmasıyla elektrik faturaları da kabarık gelmeye başladı. Peki, bu fatura tutarını düşürmenin bir yolu var mı? Tasarruf için hangi yollara başvurmalı?

Enerji maliyetleri arttı, haliyle kış aylarının yaklaşmasıyla elektrik faturaları yükselmeye başladı. Uzmanlara göre maliyetler daha da artacak. Peki, kabarık gelen faturalar için çözüm ne?

Elektrikli ev eşyalarının verimli kullanılması ile faturalar %30 oranına kadar düşürülebiliyor. Bunu sağlamanın bir yöntemi de hayalet tüketimin önüne geçmek.

Uzmanlar yalıtım önemli diyor. Mümkünse, pencerelerde iki ya da üç katlı cam kullanılmalı. Odalar gün ışığından faydalanmalı radyatörleri mobilyaların arkasına saklamamalı. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinelerinde yüksek verimli olanlar tercih edilmeli diyor.