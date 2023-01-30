Emekli ve EYT'linin yeni zamlı maaşları belli oldu: İşte yeni maaş hesaplama yöntemi

EYT meselesindeki en büyük sorunlardan biri de alınacak maaşın tutarının ne kadar olacağı .Yıllardır süren EYT bekleyişi 2022 yılının son günlerinde nihayet açıklığa kavuştu. Yaklaşan seçimler öncesinde EYT'ye yeşil ışık yakan hükümet, yasanın Meclis'e geleceğini duyurmuştu ve yasa meclise geldi.

Yaklaşık 2.5 milyon vatandaş yaş sınırı olmaksızın yasa kapsamına dahil edilirken, EYT'li 4A, 4B, 4C Bağ-Kur ve SSK'liler maaş hesaplama detayları da uzun bir süredir merak ediliyordu. Bu kapsamda milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle ilgili detaylar SGK tarafından yapılan açıklamayla belli oldu.

MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi.

Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.

SSK'LI MAAŞLARINDA KRİTİK DETAY!

Ancak EYT ile yaş şartı kalkar zorunlu prim gün sayısı 8 Eylül 1999 öncesindeki gibi 5 bin güne getirilirse emekli maaşları aynı prim miktarında SSK'lılarda en yüksek 7 bin 200 Bağ-Kur'lularda ise 9 bin gün olduğu için bu prim gün sayısını tamamlamayanların maaşları aynı miktarda prim ödeyen ancak 7 bin 200 ve 9 bin gün prim ödeme şartını yerine getirenlerden daha düşük olacak.

Bu bilgilerle birlikte en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya sabitlendiği için EYT çıktığında asgari ücretten prim yatıran bir EYT'li ile 7 bin 200 günü tamamlamış asgari ücretli EYT'linin maaşı aynı olacak.

PEKİ EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama sayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.

4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

T.C Kimlik numaranızı,

SSK Sicil Numaranızı,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

‘Sorgula’ butonuna basın

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

TC Kimlik numaranızı,

Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi,

Hizmet türünü seçin.

Altta bulunan hesapla butonuna basın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Cinsiyetiniz,

Doğum tarihiniz,

Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,

Hizmete başlama tarihi,

SSK prim ödeme gün sayınız,

Diğer sandıklara ait gün sayınız,

Askerlik/Sanatçı gün sayınız,

Fiili gün sayınız,

Yurtdışı gün sayınız,

3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.

Gerekli bilgileri girdikten sonra ‘Gönder’ butonuna basın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

BANKALARDAN KREDİ FIRSATI

Öte yandan EYT mağdurlarının büyük bir bölümünün borçları da olabileceği düşünülüyor. Kimi vatandaşlar aracını satışa çıkarırken kimi vatandaşlar ise borç kredi almaya başladılar. Bu kapsamda yasa tamamen yürürlüğe girer girmez vatandaşlara bazı bankaları kolaylık sağlaması bekleniyor. Uygun faizlerle vatandaşlara borçlarını ödeyebilmeleri için kredi desteği sağlanacak. Sağlanacak kredi desteği sonrasında vatandaşlar borçlarını ödeyebilecek ve hemen emekli olabilecekler.

Kaynak: Gercekgundem.com