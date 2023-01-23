Emeklilere en yüksek promosyon ödemesi yapan banka! Kesenin ağzını iyice açtı

Çok sayıda banka emeklilere ödediği promosyon ücretlerine zam yaptı. Bazı bankalar 3500 TL olan promosyon ücretlerini 5000 TL'ye çıkardı. Bazı bankalar ise 7000 TL yaptı. Yapı Kredi bankası ise emeklilerin yüzünü güldürecek bir kampanyayı duyurdu.

Emeklilere ödenen promosyon ücretlerine peş peşe zam haberleri geliyor. Yapı Kredi bankası tarafından duyurulan yeni kampanyaya göre emeklilere ödenen promosyon ücretlerine zam yapıldı.

Ocak ayında emekli maaşlarına zam yapılmıştı. Bu zammın ardından çok sayıda emeklinin gözü bankalardan gelecek haberlerdeydi.

Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak en çok merak edilen sorulardandı.

Karar.com'da yayınlanan bir içerikte; Yapı Kredi bankası tarafından ödenen promosyon ücretlerine zam geldiği duyuruldu.

YAPI KREDİ BANKASININ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR? ÖDEMELER NASIL ALINACAK?

* 3 bin 499 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 4 bin 200 TL,

* 3 bin 500 TL ile 7 bin 499 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 4 bin 900 TL,

* 7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 6 bin 300 TL,

* 10 bin TL'nin üstünde emekli maaşı alan vatandaşlara da 7 bin TL emekli promosyon ödemesi yapılacak.

2023 YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?



Maaşlarını üç yıllığına Yapı Kredi'den alma sözü veren emekliler, üç yıllık dönem bitip yeniden bir taahhüt sözleşmesi imzaladıklarında aynı promosyonların yeniden alacak.

Üç yıllık süreleri biten vatandaşlar bu haktan yararlanmak istiyorlarsa tekrardan başvuru yapmaları gerekiyor.

Halihazırda verilen promosyon ücretlerinin ilerleyen aylarda artırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Promosyon başvuruları şubelerden gerçekleştirileceği gibi internet bankacılığı ve mobil ödeme seçenekleri de değerlendirilebilir.

Önemli hatırlatma;

Başka bir bankada üç yıllık sözleşmeniz varsa o sözleşme dolana dek Yapı Kredi bankasına emekli maaşınızı taşımanız mümkün değildir. Sözleşmeniz bittikten sonra emekli maaşınızı herhangi bir Yapı Kredi şubesine giderek Yapı Kredi bankasına taşıyabilir ve bankanın sağladığı promosyon kampanyalarından yararlanabilirsiniz.