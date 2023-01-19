Emeklinin yüzü gülecek.. Bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oldu

Milyonlarca emekli ocak ayında maaşlarına zam almış ve en düşük maaşı 5500 TL olmuştu. Şimdi de 1100 Türk lirası olan bayram ikramiyelerine zam geleceği öğrenildi.

Emekliler ocak ayında maaş zammı yapıldı. Yüzde 30 oranında yapılan zam emeklileri üzmüştü. Emekliler en azından bayramda ödenen ikramiyelerin de zamlanmasını istiyorlar.

SEÇİM YAKLAŞTI..

Seçime 5 aydan az bir süre kaldı. Hükümetin emeklileri sevindirecek yeni müjdeler açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda emeklilere ödenen bayram ikramiyesine zam yapılacağı öğrenildi.

MUHALEFET NE İSTİYOR? İKTİDAR NE VERMEYİ PLANLIYOR?

İYİ Parti, 2018’de verilen 1.000 liralık tutarın enflasyon farkları göz önüne alınırsa bugün 3.700 liraya denk geldiğini ifade etti.

İYİ Parti’nin TBMM’ye sunduğu teklife göre her bir bayram için emeklilere 3.500 TL ödenecek, yani yıl sonunda yapılan toplam ödeme tutarı 7 bin TL’ye yükseltilecekti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulan bu teklif, daha önce emeklilerin lehine verilen teklifler gibi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

MASADAKİ RAKAM 2 BİN TL

Hükümet, geçen yıl yapılan ve emekliler tarafından eleştirilen 100 liralık artış oranını yeni yılda yapacağı büyük bir zam ile telafi etmek istiyor. Gerçekgündem’in haberine göre; TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon rakamlarının üzerinde bir zam yapmaya hazırlanılırken, yeni yılda emekli ikramiyelerinin 2000 lira seviyesine çekmesi bekleniyor.

Emekliler hem Ramazan bayramında hem de Kurban bayramında ikramiye alıyorlar.