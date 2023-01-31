EYT'de kötü haber geldi. Emekli sayısı yarı yarıya düşebilir

Milyonlarca kişi emekli olmayı beklerken beklenmedik bir haber gündemi salladı. EYT yasa teklifindeki kademelendirme ifadesi Mart'ta EYT emeklisi sayısını, daha önce açıklanan 2,2 milyonun yarısına düşürme olasılığını da gündeme getirdi ve bu gelişme milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

Yıllardır milyonlarca kişi EYT sorununun çözülmesini istiyor. İktidar seçim yaklaşınca EYT meselesini gündeme aldı. Milyonlarca vatandaş emekli olmayı bekliyor.

Ancak basında yer alan bir haber gündeme bomba gibi düştü.

YASA NE ZAMAN MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK?



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa teklifi Meclis'e sunulurken 2 Şubat Perşembe günü plan bütçe komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

Bloomberg HT'de Tahsin Akça'nın haberine göre; düzenlemenin madde gerekçeleri kısmında prim gün sayısına göre kademelendirme yapılacağının belirtilmesi EYT ile Mart ayında emekli olacakların sayısının daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıkladığı 2 milyon 250 bin kişinin çok altında kalacağı anlamına geliyor.

Kademelendirme ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların 5 bin günü tamamlamış olmaları yaş şartı kalktığında emekli olmaları için yeterli olmayacak.

Bakan Bilgin, birkaç gün önce bir röportajında bu yıl için EYT emeklilerine ayrılacak kaynağın 120-150 milyar lira arasında olacağını açıklamıştı. EYT'lilere emekli aylığı mart ayında bağlanacağı için bu yıl geriye kalan 10 aylık sürede 150 milyar lira baz alınsa bile ayda 15 milyar liralık emekli aylığı bütçesi ayrılacağı anlamına geliyor. En düşük emekli aylığı ocak ayından sonra 5 bin 500 liraya yükseltilirken ortalama emekli aylığı yüzde 30'luk son zammın ardından 9-10 bin TL'ye yükselmiş oldu.

Buna göre EYT'den mart ayında emekli olacakların sayısı en iyi ihtimalle 1,5-1,6 milyon kişi olacak.

TARTIŞMALAR BİTMİYOR

Öte yandan binlerce vatandaşta 1999 kuralına tepki gösteriyorlar. Özellikle 2020 yılında çalışmaya başlayan vatandaşlar bizim suçumuz ne diyerek kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyorlar.

KADEMELİ EMEKLİLİK İDDİASI

Bazı haber sitelerinde kademeli emeklilik sisteminin düşünüldüğüne yönelik iddialar yer almıştı. Ancak vatandanhaber.com o haberleri doğrulatamadı. Hükümet kaynakları iddiaları yalanladı.