Fiat Egea'ya bir ayda ikinci zam geldi! Gelen son zamla kritik seviye de aşıldı

Türkiye'de en çok kullanılan otomobil markalarından biri de Fiat Egea. Ancak fiyatına dur durak durmadan zam geliyor. Son dönemde Türkiye'de yüksek satış rakamlarına ulaşan Fiat Egea modeline kasım ayında ikinci bir zam daha geldi.

Doların artmasıyla birlikte son bir kaç yıldır sıfır araç almak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. İkinci el araç fiyatları ise cep yakmaya devam ediyor. Otomobil piyasasını yakından takip edenler ise peş peşe gelen zam haberleriyle sarsılıyorlar.

Özellikle Türkiye'de en çok tercih edilen araçlara peş peşe gelen zamlar can sıkıyor.

Fiat Egea'nın fiyatına da yeni bir zam geldi.

Bir yıl öncesinde 200 bin bandında satılan otomobiller Kasım 2022 itibariyle 500 binlere kadar çıkmış durumda. Durmak bilmeyen bu zamlar araç almak isteyenleri de zor durumda bırakıyor.

Fiyat ve özellik gibi kriterlerde giriş segmente hitap eden Fiat Egea da sektörün genelindeki gibi fiyat artışlarıyla dikkat çekiyor.

Kısa süre önce Fiat Egea'nın fiyatına zam gelmişti. Çok geçmeden yeni bir güncelleme daha yapıldı. Fiat Egea'nın fiyatlarına yeni bir zam kararı daha geldi.

Shift Delete'in haberine göre, otomobilin giriş seviye paketi 1.4 Fire 95 HP’nin fiyat etiketi 429.900 TL’den 437.900 TL’ye çıktı. Aynı durum diğer tüm paketlerde de geçerli. Sektörün genelindeki zam trendini takip eden model ülkemizde dört motor seçeneğiyle satışta. Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.

Bir yılda yüzde 230 zam yapıldı!



Bir yıllık süreçte yüzde 230 oranında zamlanan kasko fiyatları sürücülerin tercihlerinin büyük ölçüde değişmesine neden oldu.

Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.

2023 MERAKLA BEKLENİYOR!

Öte yandan seçim atmosferine girilmesiyle araç fiyatları artacak mı çıkacak mı çok merak ediliyor. Araç fiyatlarının düşeceğine yönelik beklentiler çok fazla olsa da kısa vadede böyle bir durum söz konusu değil gibi.

Otomobil sektörünü yakından takip eden ekonomistler araç fiyatlarının 2023 yılında da artış eğiliminde olabileceğini belirtiyorlar.

Kaynak: Halktv.com.tr- Vatandanhaber.com- Shift Delete