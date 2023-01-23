Garanti BBVA hesabı olanlara 30 Bin TL ödeme yapılacak! 3 günde hesaba yatıyor

Garanti BBVA yeni kredi kampanyasını duyurdu. 10 bin TL ile 30 bin Türk lirası arasında banka ödeme yapıyor. Kredi kampanyasında detaylarda belli oldu.

2023 yılı içerisinde çok sayıda banka kredi kampanyaları paylaşıyor. Garanti BBVA yeni kredi kampanyasını duyurdu.

İhtiyaç kredisi almak isteyenler için banka tarafından yapılan duyuruda tüm ayrıntılar belli oldu. Hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlere Garanti BBVA destek sağlayacak.

UYGUN ÖDEME VE UYGUN FAİZ SEÇENEKLERİ

Garanti BBVA tarafından sağlanan kredideki şartlarda belli oldu.

30 BİN TL KREDİNİN ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

TAKSİT TUTARI 1.802,57 TL

TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARI 43.261,85 TL

FAİZ ORANI% 2,53

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Öte yandan Garanti BBVA üzerinden yapılacak kredi başvurusuyla ilgili detaylarda belli oldu. Banka tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi

Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, 444 0 335 Anında Kredi Hattı üzerinden ve şubelerimiz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Onaylanan kredilerinizi Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, 444 0 335 Anında Kredi Hattı ve şubelerimiz üzerinden hemen kullanabilirsiniz.

GARANTİ BBVA tarafından sağlanan kredi paketiyle ilgili bilinmesi gereken uyarılar;

İlgili yasal düzenleme kapsamında 16 Eylül 2021 sonrasında açılan tüm ihtiyaç kredilerinizin maksimum vade limiti, kalan anapara bakiye toplamı 50.000 TL ve altında ise 36 ay, 50.000 TL ve 100.000 TL arasında ise 24 ay, 100.000 TL üzerinde ise 12 aydır.

Örnek hesaplama, 50.000 TL kredi tutarı ve 36 ay vade faiz oranı 2,62% yıllık toplam maliyet 47,8592%’dir. Sigorta ve Vergi dahil ücretler toplamı 975,00 TL’dir. “Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı”, tahsis ücreti, vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır. Tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5’i kadar olup, %10 oranındaki BSMV dahil edilmemiştir. Sigorta primi; kredi tutarı, vadesi ve müşteri özelinde değişiklik gösterebilir.

Yıllık maliyet oranı olarak ifade edilen oran efektif yıllık faiz oranı olup, hesaplamasına sigorta primi dahil edilmemiştir. Kredinin toplam maliyeti kredi taksitlerinin toplamı ve tahsis ücretini içermektedir.

Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’ndan kredi kullanımı için, başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Garanti BBVA müşterisi olması, Banka sisteminde nüfus cüzdanı bilgileri ile imzasının bulunması gerekmektedir. Kredinin toplam maliyeti kredi taksitlerinin toplamıdır.

Bankamız faiz oranını, ücret tutarlarını ve vadeyi değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kampanyadan faydalanma koşulu müşterinin risklilik durumuna göre değişebilir. Kampanya kapsamında sadece anlaşmalı firmalardan alışveriş sırasında kredi kullanılabilir. Bu kampanya bankamızın diğer kampanyalarıyla birleştirilemez.