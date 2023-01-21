Garanti BBVA'dan yeni kampanya.. Herkese 10 Bin TL! Başvurmayan üzülecek

Yeni yılla birlikte bankalar çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu kapsamda da Garanti Bankası, gerekli şartları sağlayanlara 10.000 TL faizsiz kredi sunacağını duyurdu.

Türkiye'de giderek kötüleşen ekonomik koşullar ve yükselen enflasyon nedeniyle satın alma güçleri daraldığı için vatandaşlar ciddi şekilde nakit paraya ihtiyaç duymakta. Bir çok bankadan kredi çekmeye çalışan vatandaşlara çok sayıda banka kolaylık sağlıyor.

Vatandaşlar faizleri en düşük bankaları araştırıyor. Garanti Bankası da faizsiz kredi seçenekleri sunuyor. Ayrıca Garanti Bankası 10.000 TL kredi ve 1000 TL ikramiye verecek.

Garanti Bankası'nın sunacağı bu kampanyadan yararlanmak isteyenler bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirler.

DESTEK KREDİSİNİN DETAYLARI

Garanti Bankası müşterileri banka bünyesinde bulunan Garanti Cep uygulaması üzerinden bireysel olarak kredi başvurusu yapan kişilere başvurunun kabul edilmesi durumunda her 1000 TL için 1000 TL bonus imkanı veriyorlar. Ayrıca bunun yanında 10.000 TL faizsiz nakit avans fırsatı da sunuluyor. Bunun için bankanın farklı kampanyaları da bulunuyor. Dilerseniz banka dahilinde ihtiyaç 100.000 Kredi kampanyasına da başvurabilirsiniz. Yoğun bir şekilde başvuru sağlanan bu kampanyalarda 100.000 TL kredi imkanı 24 ay vade ile sunuluyor.

Üstelik kredi başvurusu yapıldığında bu aynı gün içerisinde hesabınıza aktarılıyor. Banka şubeleri üzerinden de başvurabileceğiniz bu kredileri uygun faiz oranları ile kullanmak mümkün oluyor. Sigortalı olarak çalışan kişilerin son 3 ay açık kalması koşuluyla ödemeler banka tarafından gerçekleştiriliyor.

Emekli olan vatandaşlar ise emekli aylıklarını Garanti Bankası'na devrettikten sonra maaş müşterisi olarak 100.000 TL'ye kadar nakit kredi onayı alabiliyorlar. Emeklilik ve maaş hesabına göre belirlenen bu durum müşterilere büyük avantajlar sağlıyor. Birçok kişinin bu kampanyayı değerlendirmek için Garanti Bankası'na başvuru yapması ve faizsiz kredi kampanyalarından faydalanması bekleniyor.