Halkbanktan Emeklilere 100 bin TL Kredi rekor kırıyor

Halkbank'tan Emeklilere büyük kredi imkanı geldi! 100 bin TL'ye kadar kredi verilecek! Peki, kredi için hangi şartlar aranıyor? Her emekli bu krediden alabilecek mi? Ayrıntılar haberimizde.

Emekli maaşlarınca ocak ayında zam gelmişti. Ocak ayındaki zamma rağmen emekliler geçim sıkıntısı yaşıyor. Emekliler kredi fırsatlarını araştırıyorlar. Halkbank yeni bir kredi kampanyası başlattı.

Çalışan kesimin çoğu, çok zorlandığında emeklilik hayali kurarak bir nebze olsun rahatlamaya çalışmakta. Fakat ne yazık ki emeklilik hayal edildiği gibi çoğu zaman geçmiyor.

Onca sene emek veren çalışan, emekli olunca maaşı da belirgin seviyede düşüyor. Emeklilik tazminatı da geçmiş yıllara göre bir yatırım yapılabilecek seviyede olmadığı için zamanla geçim sıkıntısı emeklilerin baş gösteriyor.

İşte bu durumlarda emeklinin ihtiyacını gidermek için birçok banka çeşitli kampanyalar düzenlemekte. Ve kredi fırsatları sunmakta.

Enflasyonla mücadele eden emekli vatandaşlar da bankaların bu kampanyalarını takip ederek en cazip olanı bulmaya çalışıyor.

Halkbank da emekli vatandaşlara yönelik yeni bir kampanya başlattı. Kampanyanın içeriği tamamen emekliler için uygulanacak ve kampanyadan emekliler yararlanabilecekler.

Halkbank tarafından sunulan kampanyadan peki nasıl yararlanılır?



Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya almak için taahhütte bulunan emeklilere Halkbank’tan özel kampanya!

Halkbank yaptığı duyuruda emekli maaşını Halkbank’a taşıyan veya taşıyacağını bildiren tüm emeklilerin nakit ihtiyaçları için cazip ve uygun faiz oranları ile 100 bin liraya kadar kredi verilebileceğini duyurdu.

Halkbank yaptığı duyuruda: “Emekli maaşını bankamızdan alan veya bankamızdan alacağını taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçlarında cazip faiz oranları ile uygun ödeme koşulları gibi seçeneklerle 100 bin TL’ye kadar sunulan bireysel kredi ürünümüzdür” ifadelerini kullandı.

Uygun Geri Ödeme Seçenekleri



Halkbank, 25 bin TL’ye kadar olan kredi ödemelerinde %1.55 faiz oranı belirlerken 25 bin TL üzeri kredi ödemelerinde %1.69’dan başlayan faiz oranlarının olacağını belirtti. Duyuruda ayrıca çeşitli ödeme seçenekleri de mevcut. Dileyen her ay eşit miktarda ödeme yapacağı gibi dileyen emekli vatandaş ise serbest ödeme talebinde bulunabilecek.

Ödeme Çeşitleri

Ödeme çeşitlerinde;

· Her ay eşit taksitle, serbest ödeme şeklinde, 3 ayda 1 eşit taksitli, artan taksitli ve azalan taksitli olarak farklı ödeme imkanları bulunuyor.

Ödeme çeşitleri emekli vatandaşların ilgisini oldukça çekmiş durumda. Klasik olmaktan çıkıp ihtiyaçlara göre kendini güncelleyen Halkbank, ödeme seçenekleri ile bir adım öne çıkıyor.

Başvuru Koşulları



Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya almak için taahhütte bulunan emeklilere yapılacak olan bu kredi kampanyalarına başvuru yapmak için;

· Halkbank Mobil Şube,

· Halkbank İnternet Bankacılığı,

· Size en yakın Halkbank Şubesi

gibi birçok başvuru seçeneği bulunuyor.

Halkbank Kredi Kampanyası Vade Seçenekleri

Kredi kampanyasında yapılacak olan çeşitli vade seçeneklerinde yasal mevzuatın uygulanacağını belirten Halkbank, çekilen kredi tutarlarını göre vadenin değişeceğini bildirdi.

Çekilen kredi tutarı ile vade seçeneklerinin ters orantılı olduğu kampanyada çekilecek kredi limiti ve vade seçeneklerini tablo üzerinde gösterelim.

Kredi Tutarı

Vade Seçenekleri

50 bin TL

36 ay vade

50.001-100 bin TL arası

24 ay vade

100.001 TL ve üzeri

12 ay vade



Tabloda da görüldüğü üzere çekilen kredi tutarına göre vade seçenekleri değişiyor. Faiz oranlarının da 25 bin TL’ye kadar sabit daha sonrasında arttığını belirtelim.

Maaşını Halkbank’a taşıyan veya taşımayı taahhüt eden emekli vatandaşlar için 100 bin TL tutarındaki kredi tutarının en üst limit olduğunu da belirtelim.

100 bin TL Kredi Tutarı bankadan yapılan açıklamaya göre bu limitteki kredi faiz oranları;

Bankadan en az kredi taksit tutarı kadar acik hesap açtırmayı, kredi kartı başvurusu yapmayı, en az 2 adet otomatik ödeme talimatı vermeyi, Hayat Sigortası yaptırmayı, ve İnternet/Mobil/Dialog üyeliklerinden en az 1 tanesini yaptırmayı talep eden müşteriler için geçerlidir.