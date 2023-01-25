ING, ocak ayı promosyonlarını güncelledi.. Emeklileri sevindiren zam

ING Bank emekli promosyon rakamlarını güncelledi ve emeklilerin yüzünü güldürecek bir zam yaptı. Çok sayıda banka emeklilere 3500 TL ile 5000 Türk lirası arasında ödeme yaparken ING Bank promosyon tutarlarında fark yaratacak zamla dikkat çekti. İşte emeklileri ilgilendiren zamla ilgili detaylar.

Ocak ayında emekli maaşlarına zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından bankalar yarışa girmiş durumda. Çok sayıda banka emekli promosyonlarını güncellemeye başladı.

Devlet bankalarıyla özel bankalar büyük bir yarış içerisine girdi.

MÜŞTERİ KAPMA PEŞİNDELER

Bankalar yeni müşteri kazanmak için emeklilere promosyon ödemesi yapıyorlar. Gerçek Gündem'in geçtiği bir haberde; ING Bank'ın emeklilere ödeyeceği yeni promosyon ücretinin detaylarına yer verildi.

ING Bank'ın emekli promosyonlarına rekor bir zam yaparak rakiplerine fark atmak istediği görülüyor.

İşte ING Bank'ın emeklilere ödeyeceği promosyon tutarıyla ilgili tüm detaylar. Bilgiler ING Bank 'ın internet sitesinden de kontrol edilebilir.

ING Bank emekli promosyon ödenekleri şu şekilde;

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 4.500 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.250TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 6.750 TL

10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir. Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.500 TL'ye kadarsa 4.500 TL, 3.500 TL-7.500 TL arasındaysa 5.250 TL, 7.500 TL-10.000 TL arasındaysa 6.750 TL, 10.000 TL'nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Kampanya 1 Ocak 2023 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.