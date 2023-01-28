İş Bankası hemen 7.500 TL dağıtıyor! Kaçıranın üzüleceği kampanya

Milyonlarca emeklinin yakından ilgilendiği konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, geçtiğimiz yıl bankalar arasında büyük ölçekli bir yarış gerçekleşmişti. Bu kapsamda da İş Bankası tam 7500 TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Bankalar yeniden promosyon kampanyası başlattı. Geçtiğimiz yıl bankalar arasında büyük bir yarış yaşanmıştı.

En çok müşteriye sahip olabilmek için en yüksek rakamları vermeye çalışan bankalar tarafında süreç eylül ayı itibarıyla kampanyalar son bulmaya başlamıştı. Ocak ayında emekli maaşlarına zam geldi. Yapılan bu zam sonrasında bankalar promosyon ücretlerini güncellemeye başladı.

İŞ BANKASI PROMOSYONLARI ZAMLANDIRDI

Banka promosyon rakamlarının yeni yılda nasıl bir yol izleyeceği merak edilen konular arasında yer alırken, İş Bankası ocak ayı emekli promosyon rakamlarını güncelleyerek yüz güldürecek bir kampanya başlattı.

EMEKLİLER NE KADAR PROMOSYON ALACAK?

İş Bankası güncel emekli promosyon rakamları;

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TLSGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

İş Bankası tarafından yapılan ödemelerden yararlanmak için bankanın herhangi bir şubesine başvuru yapılabilir.

KREDİ FIRSATLARI

Öte yandan İş Bankası maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere cazip fırsatlarla kredide verecek. Düşük faizli kredilerden emekliler 24 ay vadeyle yararlanabilecekler. Bankanın bu konuyla ilgili kolaylıklarını öğrenmek içinde yine herhangi bir İş Bankası şubesine gitmek yeterli olacak.