İşsizlik maaşı zamlandı. 2023 yılında işsizlik maaşı ne kadar ödenecek?

İşsizlik maaşı zamlandı. 2023 yılında işsizlik maaşı ne kadar ödenecek?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren işsizlik maaşında yeni düzenleme..

Asgari ücrete gelen zammın ardından işsizlik maaşları merak ediliyor. 2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanmasına karar verildi.

VERGİ KESİNTİSİ DE OLACAK

Öte yandan işsizlik maaşında vergi kesintisi de yapılacağı öğrenildi. Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanarak işsiz olan vatandaşa ödenmektedir.

ÜST SINIR NE KADAR?

Merak edilen bir konu da ödenen ödeneğin üst sınırının ne olduğu. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir.

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