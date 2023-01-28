Kaçıran üzülür! Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus! Son tarihte açıklandı

Bankalar yeni müşteri kapma yarışını sürdürüyor. Bu kapsamda da çok sayıda banka müşterilerine yeni fırsatlar sunuyor.

Garanti BBVA'dan müşterilerinin yüzünü güldüren yeni bir kampanya duyurusu geldi.

Garanti Bankası tarafından Yapılan duyuruda, "Garanti BBVA Mobil’den şubeye gitmeden müşterimiz olup, bireysel kredi kartı başvurusu yapın, başvurunuz onaylandığında 1000 TL harcamanıza 1000 TL bonus kazanın. Üstelik 10.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından da yararlanın." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU İÇİN SON 3 GÜN

2 - 31 Ocak tarihleri arasında Garanti BBVA dijital kanallarından temassız müşteri olma teknolojisiyle Garanti BBVA'lı olan ve Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan kişiler, ilgili kartlarıyla 20 Şubat’a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus kazanacak.

İNTERNET HARCAMALARI DA DAHİL OLACAK

Öte yandan banka tarafından verilen bonuslar 25 Şubat – 25 Mart 2023 tarihleri arasında kullanılabilecek.

HANGİ SEKTÖRLERDE HARCAMA YAPILABİLECEK?

Bonus olarak yüklenen puanlar market, giyim, akaryakıt ve birçok sektörde harcanabilecek. Kullanılmayan bonuslar ise 26 Mart 2023 tarihinde geri alınacak.

Bonus kazanmak için yapılması gereken 1000 TL'lik alışveriş tutarına internet alışverişleri de dahil edilecek.

Garanti BBVA tarafından yapılan bu ödemeden bankanın yeni müşterileri yararlanabilecek.