Memur emeklisi zam farkı ne zaman ödenecek? Resmi açıklama yapıldı

Memur emeklisi zam farkı ne zaman ödenecek? Resmi açıklama yapıldı

Emekli ve memur emeklileri maaş farkı ne zaman ödeneceği merak ediliyordu. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihi resmi açıklamayla duyuruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların; aylıklarında oluşan 15 günlük fark ile ek gösterge fark tutarlarının 27 Ocak'ta ödenmeye öğrenildi.

Milyonlarca kişi maaş farkının ne zaman ödeneceğini araştırıyordu.

BAKANLIK RESMİ AÇIKLAMAYLA DUYURULDU

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam müjdesi bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

Haberler.com sitesinde yer alan haberde; Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın detaylarına yer verildi.

İşte o açıklama

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada zam farkının 27 Ocak Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağı belirtildi. Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar.

Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmemişti. Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş almışlardı. Zammın kalan 13,52 puanlık kısmı da 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlayacak.

TEMMUZ'DA YENİ ZAM YAPILACAK

Öte yandan emeklilerin ve memurların maaşlarına Ocak ayında da zam yapılacak. Yapılacak zammın ne kadar olacağı şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda. Yüzde 20 ile yüzde 40 arasında bir zam beklentisi hakim. Yapılan son zam yüzde 30 oranında kalmıştı.

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