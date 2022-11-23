Migros yüzde 50 indirim kampanyası başlattı. İşte indirimli ürünler

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros, farklı kategorideki ürünleri uygun fiyatlı olarak satışa çıkarmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros peş peşe indirimli kampanyalar yapmaya devam ediyor. Migros tarafından yapılan yeni kampanya duyurusu çok sayıda kişiye rahat bir nefes aldıracak.

DEV İNDİRİMLER MİGROS TARAFINDAN RESMEN DUYURULDU!

Migros, müthiş cuma kampanyası kapsamında, farklı kategorideki pek çok üründe indirim açıkladı. Söz konusu ürünlerde arasında, Paşabahçe ve Lav markalı ürünler de yer alıyor. Money’lilere özel olarak gerçekleşecek kampanyaya göre, bu ürünler yüzde 50 indirimli olarak satışa çıkacak. Kampanyaya dair açıklama yapan Migros ”22-27 Kasım tarihleri arasında Money’lilere özel, giyim ürünlerinden porselen ve seramik mutfak gereçlerine çeşitli ürünlerde indirimler Migros mağazası ve Migros uygulamasında!” ifadelerini kullandı.

İŞTE MİGROS TARAFINDAN DUYURUSU YAPILAN KATALOG

SON GÜNE DİKKAT!

Öte yandan Migros tarafından yapılan açıklamada indirim için son tarihte açıklandı.

Money’lilere özel olarak sağlanacak olan Paşabahçe ve Lav markalı ürünlerde yüzde 50 indirimin, ne zamana kadar devam edeceği de araştırılıyor. Migros, kampanyanın 27 Kasım’a kadar devam edeceğini belirtti.

27 Kasım'dan sonra indirimden yararlanmak mümkün olmayacak