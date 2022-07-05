Motorin fiyatları bir kez daha düştü

Motorine bir kez daha indirim geldi. Globalde düşen petrol fiyatlarının yansımaları sonucu motorin fiyatları 24 saat içerisinde 3,3 TL ucuzladı.

Motorine bu gece yarısı itibarıyla bir indirim daha geldi. Bu seferki indirim, litrede 84 kuruş olarak kayıtlara geçti. Son rakamlarla iki günde motorine 3,34 TL indirim yapılmış oldu.

Akaryakıt fiyatları, dolar kurunun ve brent petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle adeta uçtu. Hatta motorin, geçtiğimiz günlerde 30 TL seviyelerinin bile üzerine çıktı. Ancak şimdi bu durum değişmeye başlayacak gibi görünüyor.

Bugünkü indirimle fiyatlar nasıl değişti?

İstanbul: 26,60 TL

Ankara: 26,71 TL

İzmir: 26,73 TL

Akaryakıt sektöründeki alım gücümüz iyiden iyiye düşmüş olsa da bu indirimler, en azından nefes aldırıyor. Zira bu gece itibarıyla geçerli olması beklenen indirimle birlikte; 50 litrelik bir deponun maliyeti, 2 günde 167 TL düşmüş oldu.