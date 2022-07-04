Online alışveriş rekor kırmaya devam ediyor

Türkiye’de online alışveriş her yıl rekorlarla yükseliyor. Sektörün büyümesinde aslan payı özellikle çalışan iş hayatı ve ev arasında zaman bulamayan kadınlara ait. Orvada’nın kurucusu ve girişimci Pınar Mercanoğlu, 2022 yılı ilk yarısında özellikle çalışan kadınların kıyafet ve ayakkabı satışlarının diğer kalemlere göre daha yüksek olduğunu söyledi.

Covid-19 ile kullanıcıların alışveriş alışkanlıkları sadece ülkemizde değil dünya genelinde değiştirmeye devam ediyor. Türkiye’de son yıllarda oluşturulan online alışveriş kültürü pandemi ile birlikte üst üste rekor kırmaya devam ediyor. Statista.com’un açıkladığı rapora göre Ocak 2019’dan Aralık 2021 tarihine kadar perakende satışlarda e ticaretin payı yüzde 20,4 oldu. 2021'de perakende e-ticaret hacmi 234 milyar lira olarak gerçekleşirken, bu hacmin yaklaşık yarısını sektörün önde gelen e-ticaret pazar yerlerindeki satışlar oluşturduğu gözlendi.

Kanun teklifi yeni girişimcileri koruyacak

Orvada’nın kurucusu ve girişimci Pınar Mercanoğlu, hükümetin yeni düzenlemesiyle yeni girişimleri ve sektörün orta seviye şirketlerini koruma altına aldıklarını belirterek, “Kanun teklifi ile net işlem hacmi 10 milyar lira üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara yükümlülükler getiriliyor. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar lisanslandırılacak. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, pazar yerlerindeki satışlar ile satıcı olarak yaptıkları satışlar ve fiziki satışları hariç, kargoculuk faaliyetleri kısıtlanacak. Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlanması engellenecek” dedi.

Kadın giyim ve ayakkabı zirvede

Mercanoğlu, 2022 yılı itibariyle e ticaretteki rekor yükselişte kadınların, online alışverişe büyük etkisinin olduğunu yineleyerek, “Bana göre e-ticaret artık sadece bir alışkanlık değil, daha çok ihtiyaç halini aldı. Özellikle çalışan kadınlar tarafından kısıtlı zaman yönetimi gibi sebeplerden dolayı her şeyde olduğu gibi online alışverişte de başı çekiyor. Rakamlara bakıldığında 2022 yılında kadın giyimi öne çıkıyor. Ayakkabı satışları da azımsanamayacak seviyede” ifadelerini kullandı.