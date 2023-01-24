Özgür Demirtaş'tan AKP'ye uyarı: '200TL'nin değeri kalmadı. Bunun yerine...'

Finans uzmanı ve YouTuber Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından hükümete seslendi. Demirtaş açıklamasında, Türk Lirası'nın değerinin kalmadığını ve artık 1.000TL'lik banknotların çıkmasını gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin en çok tanınan finans uzmanlarından Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın yaptığı 500 TL ve 1000 TL'lik banknot çağrısı gündem oldu.

Türk Lirası’nın dolar gibi diğer yabancı para birimlerine karşı yıllardır devam eden aşırı değer kaybı mevcut en yüksek Türk Lirası banknot olan 200 TL’nin değerini de sona erdirdi. Bu değer kaybı aylardır 500 ve 1000 TL’lik yeni banknotların basımını gündeme getirdi. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yeni banknot çıkacağına dair iddialar ortaya atılmış ve Hazine ve Maliye Bakan Nebati, kısa süre sonra bu iddiaları da reddetmişti. Bu konuda son çağrıyı Prof. Dr. Özgür Demirtaş yaptı.

"500 ve 1000 TL'lik Banknotların Çıkması Lazım"

Twitter’de milyonlarca takipçisi bulunan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından “500TL ve 1.000TL’lik Banknotların Çıkması lazım… Türk Lirasının alım gücü kalmadı.” diye yazdı. Demirtaş’ın bu çağrısı kısa zamanda çok büyük etkileşim aldı.

Kaynak: milligazete.com.tr