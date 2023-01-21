Rusya Devlet Başkanı Putin öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda dünya liderlerine seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den şok etkisi yaratan bir iddia geldi.. "Rusya Devlet Başkanı Putin öldü mü?" İddia Rusya tarafından hangi sözlerle yalanlandı?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna liderinden Rusya'yı ayağa kaldıran bir açıklama geldi.

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda dünya liderlerine seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ortodoks Hristiyanların geleneksel ayinlerine katılmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in hala hayatta olup olmadığını sorguladı...

"PUTİN'İN YAŞADIĞINDAN EMİN DEĞİLİM"

Zelenskiy, Putin'in öldüğünü ima ederek şunları söyledi:

"Şu an kiminle konuşacağımı kestiremiyorum. Rusya Devlet Başkanının yaşadığından hala yaşadığından ya da kararları verenin o olduğundan emin değilim."

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ: PUTİN, ZELENSKİY İÇİN BÜYÜK SORUN OLSA GEREK

Kremlin ise Zelenskiy'i yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'in açıklamasına yanıt olarak şunları kaydetti:

"Belli ki Rusya ve Putin, Ukrayna ve Zelenskiy için büyük sorun oluşturuyor. Ayrıca şu da çok açık ki Zelenskiy psikolojik olarak ne Rusya'nın ne de Putin'in var olmasını isterdi"