Selçuk Geçer'den dolar alanlara uyarı! Bunu yapmayanlar pişman olacak...

Ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya hesabından dolara ilişkin kafaları karıştıran bir açıklamada bulundu. Geçer, yatırımını dolardan yana yapanlar için tarih verdi.

Dolar kurunda yukarı yönlü hareketlilik yaşanırken, ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den can yakacak bir değerlendirme geldi. Vatandaşlar dolar kurundaki artış devam edecek mi yoksa dolar düşecek mi diye düşünürken Selçuk Geçer, dolar biriktirenleri ciddi şekilde uyardı.

Dolar'ın 40 TL'yi göreceğini ifade eden Geçer, bununla da yetinmeyip tarih verdi.İşte Selçuk Geçer'in dolar tahmini...

Selçuk Geçer, Doların 40 Tl Olacağı Tarihi Paylaştı

Dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü artışı yorumlayan Selçuk Geçer, bu yıl doların fırlayacağını söyledi. Bunu yapmayanların bin pişman olacağını ifade eden Geçer, konuşmasının devamında dolar için beklediği seviyeyi açıkladı.

Selçuk Geçer, dolar fiyatlarının bu yıl 40 TL’ye kadar yükselebileceğini vurguladı. Dolarını bozdurmak isteyen vatandaşların bir süre daha beklemesini söyleyen ünlü ekonomist, yatırım yapmayan vatandaşların ise üzüleceğini vurguladı.

Dolar Kaç TL?

Son kapanışını 18.7883 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.7809 liradan, satış fiyatı ise 18.7958 liradan işlem görüyor.

Kaynak: yurtgazetesi.com.tr