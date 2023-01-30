SGK, erken emekli olabilecek meslekleri açıkladı: Siz de erken emekli olabilirsiniz

EYT düzenlemesi sonrası milyonlarca vatandaş erken emeklilikle ilgili araştırmalar yapıyor. Erken emekli olma hakkınız sizin de olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaptığı açıklama ile erken emekli olabilecek meslekleri açıkladı.

Uzun bir süredir Türkiye gündeminden EYT meselesi düşmüyordu. Nihayet iktidar EYT meselesini çözüme kavuşturdu. Türkiye'de en fazla konuşulan meselelerden biri olan EYT yakında tümüyle çözüme kavuşacak.

Ancak bir çok kişi için 65 yaş sınırı devam edecek. Bazı vatandaşlar 65 yaş sınırını normal karşılıyor. Bazı vatandaşlar ise bu yaşın çok geç olduğunu belirterek tepki gösteriyorlar. Peki 65 yaşında emeklilik şartı tüm meslekleri kapsıyor mu?

SGK bu konuya bir cevap verdi. Verilen cevap hayır oldu. Bazı mesleklerdeki kişiler daha erken emekli olabilecekler.

LİSTE YAYINLANDI

Yayınlanan bir listeyle erken emekli olabilecek vatandaşlarda belli oldu:

ERKEN EMEKLİ OLACAK MESLEKLER HANGİLERİ?

Yayınlanan listeye göre bu meslek mensuplarının primleri belirli bir oran ile çarpılmakta. Çarpılacak oran ise meslekten mesleğe değişiklik gösteriyor. Örneğin en yüksek çarpan oranına sahip meslek madencilik olurken, çalışma koşulları daha iyi olan mesleklerde bu oran giderek düşürülüyor.

SGK, 30 tane meslek kolunu açıkladı. Siz de e-Devlet'ten bulunduğunuz meslek kolunu kontrol ederek erken emekli olup olmayacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte erken emeklilik şansına sahip olan 30 meslek:

1) Madencilik ve Yeraltı İşleri

2) Civa üretimi alanında çalışan işçiler

3) Asit üretimi yapan fabrika ve atölye işçileri

4) Demir ve çelik fabrikalarında çalışan işçiler

5) Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri

6) Gazeteciler

7) Radyoaktif işletmelerde çalışanlar

8) Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri

9) Emniyet, Polis ya da MİT çalışanları

10) Gardiyanlar ve ceza infaz kurumunda çalışanlar

11) TRT'de haberleşme hizmetinde çalışan personeller

12) Milletvekilleri

13) Bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları

14) Kurşun ve Arsenik bazlı atölye ve fabrikalarda çalışanlar

15) Su altında çalışılan işler

16) Döküm fabrikaları çalışanları

17) Alüminyum fabrikalarında çalışan işçiler

18) Çimento fabrikaları personelleri

19) Cam üretimi yapan fabrika ve atölyeler

20) Kök fabrikalarında çalışanlar21) Termik santral personelleri

22) İtfaiye ve yangın söndürme görevlileri

23) Diş hekimleri

24) İhtiyat pilotları

25) Doktorlar

26) Eczacılar

27) Ebeler

28) Hemşireler

29) Hastabakıcılar

30) Toplum sağlık teknisyenleri

Kaynak: Gercekgundem.com