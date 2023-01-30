SGK, erken emekli olabilecek meslekleri açıkladı: Siz de erken emekli olabilirsiniz
EYT düzenlemesi sonrası milyonlarca vatandaş erken emeklilikle ilgili araştırmalar yapıyor. Erken emekli olma hakkınız sizin de olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaptığı açıklama ile erken emekli olabilecek meslekleri açıkladı.
Uzun bir süredir Türkiye gündeminden EYT meselesi düşmüyordu. Nihayet iktidar EYT meselesini çözüme kavuşturdu. Türkiye'de en fazla konuşulan meselelerden biri olan EYT yakında tümüyle çözüme kavuşacak.
Ancak bir çok kişi için 65 yaş sınırı devam edecek. Bazı vatandaşlar 65 yaş sınırını normal karşılıyor. Bazı vatandaşlar ise bu yaşın çok geç olduğunu belirterek tepki gösteriyorlar. Peki 65 yaşında emeklilik şartı tüm meslekleri kapsıyor mu?
SGK bu konuya bir cevap verdi. Verilen cevap hayır oldu. Bazı mesleklerdeki kişiler daha erken emekli olabilecekler.
LİSTE YAYINLANDI
Yayınlanan bir listeyle erken emekli olabilecek vatandaşlarda belli oldu:
ERKEN EMEKLİ OLACAK MESLEKLER HANGİLERİ?
Yayınlanan listeye göre bu meslek mensuplarının primleri belirli bir oran ile çarpılmakta. Çarpılacak oran ise meslekten mesleğe değişiklik gösteriyor. Örneğin en yüksek çarpan oranına sahip meslek madencilik olurken, çalışma koşulları daha iyi olan mesleklerde bu oran giderek düşürülüyor.
SGK, 30 tane meslek kolunu açıkladı. Siz de e-Devlet'ten bulunduğunuz meslek kolunu kontrol ederek erken emekli olup olmayacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte erken emeklilik şansına sahip olan 30 meslek:
1) Madencilik ve Yeraltı İşleri
2) Civa üretimi alanında çalışan işçiler
3) Asit üretimi yapan fabrika ve atölye işçileri
4) Demir ve çelik fabrikalarında çalışan işçiler
5) Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri
6) Gazeteciler
7) Radyoaktif işletmelerde çalışanlar
8) Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri
9) Emniyet, Polis ya da MİT çalışanları
10) Gardiyanlar ve ceza infaz kurumunda çalışanlar
11) TRT'de haberleşme hizmetinde çalışan personeller
12) Milletvekilleri
13) Bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları
14) Kurşun ve Arsenik bazlı atölye ve fabrikalarda çalışanlar
15) Su altında çalışılan işler
16) Döküm fabrikaları çalışanları
17) Alüminyum fabrikalarında çalışan işçiler
18) Çimento fabrikaları personelleri
19) Cam üretimi yapan fabrika ve atölyeler
20) Kök fabrikalarında çalışanlar21) Termik santral personelleri
22) İtfaiye ve yangın söndürme görevlileri
23) Diş hekimleri
24) İhtiyat pilotları
25) Doktorlar
26) Eczacılar
27) Ebeler
28) Hemşireler
29) Hastabakıcılar
30) Toplum sağlık teknisyenleri
Kaynak: Gercekgundem.com