SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı’ndan Emekli Olanlar Dikkat! Emekli Promosyon Rakamları Açıklandı!

PTT ve Aktifbank iş birliği ile yapılan açıklamalarda emeklilik promosyon verileri net bir şekilde açıklandı.

Aktifbank'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni tanıtım kampanyası beş gün önce resmen açıklandı. Aktifbank ile ortak yürütülen PTT'de SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar için bir dizi güzel duyuru yapıldı. PTT, daha önce emeklilere verdiği 750 lirayı yılbaşından itibaren 3 bin 600 liraya çıkardı. Aktifbank'ın resmi sayfasında yer alan içerikte haberimizdeki detaylı iddialar bulunuluyor.

PTT'den Maaş Almayı Kabul Eden Emekli Müşterilerine 3.600 TL Hediye

Resmi internet sitesinde sunulan açıklamalarda şu bilgilere de yer verildi:

"PTT'den emekli maaşını alma garantisi veren kredi müşterilerimize net bir şekilde 3.600 TL hediye edilecek. En yakın PTT şubesine başvuru yaparak programdan yararlanma fırsatını kaçırmayın!"

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