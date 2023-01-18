SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı’ndan Emekli Olanlar Dikkat! Emekli Promosyon Rakamları Açıklandı!
PTT ve Aktifbank iş birliği ile yapılan açıklamalarda emeklilik promosyon verileri net bir şekilde açıklandı.
Aktifbank'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni tanıtım kampanyası beş gün önce resmen açıklandı. Aktifbank ile ortak yürütülen PTT'de SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar için bir dizi güzel duyuru yapıldı. PTT, daha önce emeklilere verdiği 750 lirayı yılbaşından itibaren 3 bin 600 liraya çıkardı. Aktifbank'ın resmi sayfasında yer alan içerikte haberimizdeki detaylı iddialar bulunuluyor.
PTT'den Maaş Almayı Kabul Eden Emekli Müşterilerine 3.600 TL Hediye
Resmi internet sitesinde sunulan açıklamalarda şu bilgilere de yer verildi:
"PTT'den emekli maaşını alma garantisi veren kredi müşterilerimize net bir şekilde 3.600 TL hediye edilecek. En yakın PTT şubesine başvuru yaparak programdan yararlanma fırsatını kaçırmayın!"
PTT 3600 TL Kampanyası Tüm Detayları
- Kampanya 4 Ocak 2023'te başlayacak. Kampanya başvurusu PTT şubesine yapılacak.
- Kampanya, maaşı PTT tarafından ödenen müşterilerimize avantajlı olacaktır. Kampanyaya katılmak için başvuran müşterilerimizin başvuru anında bankamız nezdinde açık kredisi olması gerekir ve vadesini 60 günden fazla geçmiş açık kredi bakiyesi olamaz.
- Emekli maaşını üç yıl süreyle PTT'den almayı kabul edenler için söz konusu 3.600 TL'lik kampanya bedeli geçerlidir.
- Kampanya bedeli 3 yıl peşin ödenir, 3 yıl taahhüt süresi kampanya ücretinin hesaba yatırıldığı gün başlar. Başvuruyu takip eden üçüncü iş günü kampanya ücretini müşterilerimizin PTT bordro hesaplarına hızlı ve net bir şekilde yatıracağız.
- Kampanya katılımcılarının, kampanya bedelinin ödenmesinden itibaren üç yıl içinde taahhütlerini iptal etmeleri durumunda, tarihe göre kalan süre dikkate alınarak ödenen toplam kampanya bedeli üzerinden “iade bedeli” de hesaplanacaktır. Taahhüt iptali iptal edilecek ve müşterinin kampanyayı iptal edebilmesi için iade bedelini Aktif Bank hesabına yatırması istenecektir.
- Kampanya parametreleri elbette farklı bir şekilde değişebilir ve Aktif Bank kampanyayı sonlandırma hakkını da sonuna kadar saklı tutar.
- Vatandaşlar PTT şubelerini ziyaret ederek yeni promosyon rakamlarından hızlı bir şekilde yararlanabilecek.