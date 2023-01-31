SSK ve BAĞKUR’lu emeklileri ilgilendiren yeni müjde! 1300 TL artış

Emeklilikte Yaşa Takılanların yanı sıra 2000 sonrası emekli olan SSK ve BAĞKUR’luları ilgilendiren intibak yasası ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 1300 Türk lirası kadar artış yaşanacağının müjdesi geldi.

Uzun bir süredir EYT meselesi gündemden düşmüyordu. EYT nihayet meclise geldi. Şimdilerde ise maaşlar ne kadar olacak ve maaşlar ne zaman alınacak tartışmaları sürüyor.

BASININ GÜNDEMİ EMEKLİLİK

Basının ve meclisin gündemi emeklilik olunca vatandaşlarda emeklilik sistemiyle ilgili haberleri yakından takip ediyor.

Aydınlık'ta yer alan habere göre; 2000 sonrası emekliler için de sevindiren gelişmeler gündemde. 2000 sonrası SSK ve BAĞ-KUR maaşlarında 1300 TL artışın olacağı intibak yasası en çok aratılanlar arasına girdi.

Söz konusu yasanın çıkması ile birlikte 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanların aylıkları arasındaki fark giderilmiş olacak. İntibak düzenlemesi ile prim eşitleme gelmiş olacak ve maaşlarda artış yaşanacak. Peki, intibak yasası nedir, kimler yararlanacak?

Ergün, “EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı,” dedi ve “Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır,” sözlerini ekledi.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var," diye konuştu.

Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 TL civarında artış yaşanmıştı.

2000 ve sonrası emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR’lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000’den önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldıklarını söylüyor.

İntibak yasası ile birlikte prim eşitlemesi ile aradaki maaş farklılığının giderilmesi ve maaşlarda 1.300 TL’ye varan artışlar bekleniyor.

İKRAMİYE ZAMLARI

Öte yandan vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre Ramazan ve Kurban bayramında emeklilere ödenen ikramiyelere de zam gelecek. Şimdilerde 1100 TL olan bayram ikramiyelerinin en az 2000 En çok 2500 olması bekleniyor.

Emekliler ilk ikramiyelerini Ramazan bayramında alacak. İkinci ikramiye ise Kurban bayramında ödenecek.