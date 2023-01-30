Talepleri yeni düzenlemeye girdi: EYT ile birlikte emekli olabilecekler

Uzun bir süredir emeklilik bekleyen milyonlarca kişi ne zaman emekli olacaklarını merak ediyorlardı. Nihayet düzenleme meclise geldi. Milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu olurken vatandaşlar büyük bir merakla ilk maaşlarını alacakları günü merak ediyorlar.

BEKLENEN MÜJDE! PAKETTE KENDİLERİNE YER BULABİLDİLER

Yasalaşma sürecinin şubat ayında tamamlanması bekleniyor. EYT'den yararlanmak isteyen Bağ-Kur'luların ihya talebi ise yeni pakette kendine yer buldu.

Borçları nedeniyle prim günleri silinen Bağ-Kur'lular yeni düzenleme ile emeklilik kapısını aralayabilecek. Üstelik daha az para ödeyerek 48 taksitle silinen prim günlerini emekliliğe saydırabilecekler.

EKSİK PRİMLERİNİ CANLANDIRIP TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

Kanal D Haber'in haberine göre yeni yapılandırma paketi, prim günü eksik Bağ-Kur'luya emeklilik kapısını aralıyor.

Prim borçlarını ödemeyen Bağ-Kur'luların borçları, önceki düzenlemelerle silindi ve sigortalılık süreleri durduruldu. Durdurulan sigortalılık süresi de emeklilikte dikkate alınmıyor.

İşte şimdi Bağ-Kur'luların eksik primlerini yeni yapılandırma paketi kapsamında ihya edip yani canlandırıp taksitle ödeme imkanı var. Doğum ve askerlik borçlanmasında kişi, ihtiyacı olan prim günü kadar borçlanabiliyordu ancak Bağ-Kur'lularda durum farklı.

2023'te 1 günlük ihya bedeli 115 TL. Normal şartlarda 24 ay borcu olan bir Bağ-Kur'lunun ödemesi gereken tutar 82 bin 800 TL. Bu tutar peşin ödenirse indirim yapılıyor aynı zamanda borç 48 eşit taksite bölünüyor.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Yapılandırma paketinde Bağ-Kur'lunun sadece ihya ödemeleri var yani askerlik veya doğum dahil diğer borçlanmalarda yapılandırma söz konusu değil.

'BUNU DAHA RAHAT ÖDEYEBİLECEKLER'

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Dr. Okan Güray Bülbül, şunları söyledi:

"Bu süreleri borçlanarak, ihya ederek emeklilik gün sayısına kattıklarında emekli aylığına kavuşma imkanları var.

Taksitli olarak bu borçları ödemek Bağ-Kur'lular için avantaj.Şimdi o sürelere ihtiyaçları var, 9000 veya 7200 gün süresini doldurmak zorundalar. Durdurulan süreler ihya edilip bir de yapılandırılırsa Bağ-Kur'lular bunu daha rahat ödeyerek EYT kapsamında emekli olabilirler.

Kısmi ihya olmadığı için durdurulan sürenin tamamının canlandırılması gerektiği için bu süreye ilişkin tutarın prim borcunun ödenmesi şart. Askerlik, doğum ve diğer borçlanmalar pakete dahil değil."

BORCU OLANLARA KOLAYLIK İDDİASI

Öte yandan emekli olmayı bekleyen ancak borcu olanlara kamu bankalarının kredi çekme konusunda kolaylık sağlayacağına yönelik iddialarda kulislerde dolaşıyor. Böyle bir durum olması durumunda milyonlarca emekli rahat bir nefes almış olacak.

Şimdiden emekli olmak isteyenler ya araçlarını satmaya başladı yada kredi çekmek için bankalarla anlaşmaya başladı bile.

Kaynak: Gercekgundem.com