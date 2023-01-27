Tarih verildi: Memur ve emeklilere ek zam iddiası

Ocak ayında memur ve emeklilere zam yapılmıştı. Yapılan yüzde 30 zam yetersiz bulunmuştu. Ek zam iddiası gündeme geldi.

Ocak ayında yapılan zammı beğenmeyen emekli ve memurlar yeni zam beklentisi içerisinde. Bazı haber sitelerinde yeni zam iddiası gündeme geldi.

Gerçek Gündem'in derlediği habere göre; Emeklilere ve memurlara ek zam beklentisi oluştu. Gerçekleşirse emekliler ve memurlar rahat bir nefes alacak. İşte ek zam iddiasıyla ilgili tüm detaylar

Emekli ve memurun zamlı maaşlarına yeni bir ilave zam geleceği ileri sürülüyor. Gazetevatan'da yer alan habere göre ek zam için müjdenin mart ortası gibi verilmesi bekleniyor.

Öne çıkan zam oranı ise yüzde 15. Yani memur ve emeklinin maaş artışı önce yüzde 25 olarak açıklanmıştı, daha sonra Erdoğan tarafından bu zam oranı yüzde 30'a yükseltildi.

Mart ortasında yüzde 15 daha zammın gelmesi bekleniyor.

AKP'nin gündemindeki ek zam için yapılan çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

EK YÜZDE 15 ZAM GELİRSE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Normal maaş: 5.500 TL

Zam Tutarı: 2.475 TL

Zamlı maaş: 7.975 TL

Zam Oranı: %45

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?

Normal maaş: 11.848 TL

Zam Tutarı: 5.331,60 TL

Zamlı maaş: 17.179,60 TL

Zam Oranı: %45

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'ten 30'a çıkarıldığını açıklamıştı.

HÜKÜMET NE DİYOR?

Öte yandan vatandanhaber.com'un edindiği bilgiye göre; Memur ve emeklilere temmuz ayında bir zam daha yapılacak. Yapılacak zammın ne kadar olacağı ise 6 aylık enflasyon oranlarına göre belli olacak