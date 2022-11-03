TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; TÜFE'deki değişim, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 57,80, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 85,51, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 65,26 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatlarında geçen yılın ekim ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 33,48 ile haberleşme oldu, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,15 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla, geçen aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,36 ile eğitim oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 144 temel başlıktan, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, geçen aya göre yüzde 3,24, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 50,57, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 77,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,71 olarak gerçekleşti.

ENAG'A GÖRE %185

ENAG'ın aktardığı verilere göre, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 7.18 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 185.34'e yükseldi.

ENAG, enflasyonun yılbaşından bu yana yüzde 115.82 olarak hesaplandığını belirtti.

Araştırma Grubu'nun geçen ayki verileriyle karşılaştırıldığına enflasyonun yaklaşık 1 puan düştüğü görüldü.