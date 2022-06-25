Türk yazılım firmalarından Sofya'ya çıkarma

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) yazılım bilişim sektörü ihracatını geliştirmek amacıyla “Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm” konularında ilk yurt dışı pazarlama faaliyetini 15-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da gerçekleştirdi. HİB tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen heyet ile Türkiye’nin yazılım bilişim hizmetleri sektörünün en iyi şekilde tanıtılması ve kurulacak ikili ilişkilerle sürdürülebilir bir ihracat artışı hedefleniyor. Balkan ülkeleri arasında önemli bir pazara sahip olan Bulgaristan’a yapılan heyette HİB üyesi 21 firma, Bulgar firmaları ile bir araya gelerek ikili görüşmelerde bulundu.

Bulgaristan Sektörel Ticaret heyeti, akıllı şehirler ve dijital dönüşüm konularında faaliyet gösteren katılımcı firmaların gelişmekte olan Balkan pazarına girişini sağlamak ve Bulgaristan’daki yerel teknoloji üreticileri, kamu kurum kuruluşları ile güçlü stratejik ortaklılar kurmalarını sağlamak hedefi ile düzenlendi. Ticaret Heyeti’ne; Sofya Ticaret Müşavirleri Okan Pakbeşe ile Sinem Taştan’ın yanı sıra, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, HİB Genel Sekreteri Fatih Özer ve Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Keskin katıldı. Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı’nın da desteklerinin yer aldığı Bulgaristan heyetinde 21 Türk firmadan 40 firma temsilci yer aldı.

Bulgaristan’da bankacılık, telekom, perakende, enerji, dayanıklı tüketim, otomotiv, kamu, sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ile belediyeler Türk şirketlerine yoğun ilgi gösterdi. Yapılan heyet kapsamında firmalar, başta Bulgaristan olmak üzere diğer Balkan ülkelerinden de davet edilen firmalara nesnelerin interneti, büyük veri ve analitik, güvenlik, kurumsal bulut, kurumsal mobilite, iş çözümleri ve dijital işgücü RPA gibi alanlarda ürün ve servislerinin tanıtımını yapma fırsatını yakaladı.

Yazılım ve bilişim hizmetleri sektörü 15 milyar dolara koşuyor

Yarattığı verimlilik ve istihdam etkisi ile de dikkat çeken yazılım ve bilişim hizmetleri sektörü ürettiği çıktı ve hizmetler ile tüm sektörlere doğrudan katkı sağlayarak ekonomi geneline etki ediyor. Özellikle birçok sektörün ertelediği dijital dönüşümün, pandemi dönemiyle birlikte hızlanmasıyla birlikte sektörün yarattığı ekonomik katma değerin önümüzdeki yıllarda daha da yükseleceği öngörülüyor. 2020 yılında yaklaşık 2,1 milyar dolar ihracat hacmine ulaşan sektör, 2021 yılında ise yaklaşık yüzde 20 artışla 2,5 milyar dolar ihracat geçekleştirdi. Sektörün 5 yıl içerisinde 15 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağı ve birçok sektöre de katkı sağlamayı sürdüreceği belirtiliyor.